小港機場3年內大飛機恐不飛？ 議員憂阻礙高雄觀光

疫後解封民眾瘋出國旅遊，但小港機場運量迄今僅恢復3成多。民進黨高雄市議員李柏毅今（15日）在議會交通部門質詢表示，他接到民航公司空服組員陳情，指6月起該公司在小港機場航班的座機事務長及帶班事務長都要降為客艙組員，原因在於大飛機轉移到桃園機場，小港機場3年內不會有大飛機起飛。

「往後南部民眾到小港機場搭機，恐怕只能搭乘單走道的小飛機」，李柏毅說，疫情後許多台商從中國轉移到東南亞，南部大量製造業也需要從小港機場飛往曼谷、新加坡等地，觀光局應該進一步了解航空公司的航班規畫安排，南部運量需要被培養，疫情後不該把高雄犧牲掉，這將阻礙高雄推動觀光腳步。

高雄市觀光局長高閔琳答詢，該局陪同立法院交通委員會在5月1日前往小港機場考察，主要是針對國際航班、小港機場2035年整體規畫及周邊聯外道路等議題進行討論，目前小港機場恢復19個航點，有406個航班復航，復航率僅疫情前33%，6月份越南峴港、韓國金溥、曼谷、澳門等低價航線陸續復飛，8月還有日本大阪航線復飛、虎航增班等。

高閔琳說，經與民航公司溝通，普遍反映有機組與地勤人員不足，人力調度上也困難，華航、長榮等業者都有提出相關意見，星宇則表達有興趣到高雄設站。高閔琳說，航班問題是高雄最在乎的，會進一步與民航公司了解，並請交通部、立委協助溝通。

李柏毅說，日前交通部與立法院交通委員會到小港機場考察，關切未來航班增加，航班未完全恢復等狀況，也要求班機盡快復飛歐美，不過他收到陳情，6月1日起，桃園機場華航航班的事務長及帶班事務長全升為座艙長，此外還多了60個座艙長編制；高雄組員如不願轉往桃機，事務長及帶班事務長將降為客艙組員，原因在於3年內小港機場只會飛A321、A738等小飛機，不會有大飛機飛，港機航班不需要這麼多座艙長。

李柏毅表示，小港機場疫情前有較多Ａ350、A330等大型班機起飛，疫情解封後仍有許多民眾前往日本、東南亞經商、旅遊，但所有飛往曼谷、美國、北海道的大飛機都轉往桃機。對航空公司而言，優點當然是小飛機班班客滿沒壓力、缺點則是南部民眾往後從到小港機場搭機，就無法搭乘平穩舒適的大飛機，只有小飛機可以搭，觀光局應就華航該項人事改組，盡快跟交通部反映。

高閔琳說，針對民航公司內部人力調度、人事升遷及航班部分，會與交通部溝通、推進，包括日本熊本、北海道、東京等航線復飛，沖繩、新加坡等航次也在持續努力中。高閔琳說，為推展高雄觀光，也要求中央在相關國際形象及海外廣告上，增加高雄市旅遊資訊的露出。

市議員陳麗娜也表示，小港機場航班比疫情前少很多，觀光不是只有在高雄市裡面自嗨，很多廠商無法直接獲利，她質詢高閔琳，如何面對中國大陸問題，會不會排斥到大陸行銷高雄？高閔琳表示，中國和台灣因為特殊國與國關係，港澳客或陸客都要經陸委會國安考量，高雄市會熱情歡迎每位國外旅客，不過兩岸關係敏感，還是要尊重中央政府態度。

至於是否能進一步行銷高雄觀光、推向港澳，高閔琳說，高雄的郵輪雙母港，就是與香港合作，也與香港外遊會洽談，讓港澳及中國自由行旅客再度來到高雄，中國有反送中法令，還是要看能否以平等態度面對高雄地方政府。