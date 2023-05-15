促高雄-馬祖航線恢復 5天連署3千份回響熱

馬祖與高雄兩地之間航線曾在2004年10月開航，後因客源不足，隔年就取消航線。本島要前往馬祖，搭機要從台中、台北，南台灣不少人在馬祖工作，或馬祖人到高雄求學等，增加不少交通成本，也流失觀光商機。馬祖文化傳播交流協會近日發起「馬祖-高雄航線」復航連署，短短5天已獲3000份連署書。

民進黨連江縣黨部主委李問擔任馬祖文化傳播交流協會理事，李問今年3月間曾到高雄拜訪議長康裕成、高雄市觀光局長高閔琳等人，討論推動「馬祖-高雄航線」復航一事，也聽取高雄地方意見。

李問提到，馬祖與高雄航線中斷18年，近年馬祖每年觀光客量達一年近30萬人次，需求已不可同日而語，加上兩地居民就業、就學需求增加，顯示有復航需求，透過連署展現力量，希望航空公司能聽見民意，加速評估腳步。

馬祖每年觀光旺季是4至6月，持續到10月都有不少台灣旅客到馬祖旅遊。李問表示，馬祖設籍人口約1萬3千人，長期居住約占一半，但每年觀光客可達30萬人次，目前本島飛馬祖航空公司有立榮、華信2家，馬祖人滿心期待馬祖、高雄兩地航線能盡快復航。

李問說，目前馬祖航線只有飛往台北、台中，南台灣居民無論是工作出差、探親返台或觀光旅遊，必須要輾轉乘車才能搭上飛機，不只耗費時間，也增加成本，相當不便民。透過連署行動蒐集意向，將彙整意見向政府單位反映，推動馬祖－高雄航線復航，盡早開設雙邊定期航線，創造多贏