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藍高雄市黨部主委羅世雄請辭 引發諸多揣測

聯合報／ 記者王慧瑛蔡容喬／高雄報導
國民黨高雄市黨部主委羅世雄。本報資料照片
國民黨高雄市黨部主委羅世雄。本報資料照片

高雄市藍營多個立委選區提名還沒定案，卻上演主委「落跑」窘境，民代、基層感到錯愕。市黨部主委羅世雄原本要掌2024高雄選戰兵符，卻提早走人，羅說，離開是如釋重負，也有未竟的缺憾。

羅世雄去職引發諸多揣測與討論，有人直指是藍營人事鬥爭、羅世雄擋到他人的路等說法。主委人事不穩定也衝擊軍心，市議員紛紛要求黨中央盡快找到接棒人選，初選後要盡速整合，才能團結一心打選戰。

羅世雄昨晚退出內部群組前寫到「很遺憾的，要跟大家說再見了。立委提名與徵召已經就緒，請大家繼續在崗位上堅持下去！」

高雄市8席區域立委布局進行到一半，有3個選區正啟動初選民調作業，大旗美、林園大寮選區人選仍未定。羅世雄說，他今年2月上任時，一度面臨找不到戰將困境，經過一番尋覓及鼓勵，艱困選區派有戰鬥力年輕世代承擔，有機會贏的選區則推出最強人選。羅表示，藍營在高雄布局挺過第一關，他有將相關進度向黨中央報告，負責任做好交接。

黨中央原本有意安排羅世雄接下另一個黨職，羅表示，他已經婉拒，考量時間不夠，難以全台跑透透經營。

羅世雄閃電請辭，掀起政壇漣漪。鳳山區立委黨內初選正要做全民調，初選參選人、市議員李雅靜說，主委無預警請辭確實很震撼，黨部主委是吃力不討好的工作，需要過人毅力來承擔。

同選區另一名黨內初選參選人、市議員鍾易仲表示，黨部運作就像經營公司，不能群龍無首，希望黨中央趕快找到適當人選來接手主委一職。

議員 民調 高雄市

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