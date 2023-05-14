10年前他發起送愛心蛋糕到偏鄉 如今再續前緣

10年前還是高中生的張永杰，當年在臉書發文捐出打工積蓄，要訂購愛心蛋糕分送給偏鄉弱勢家庭，他強調「不用按讚，告訴我誰需要就好」。該貼文經媒體報導後引發熱烈迴響，許多愛心網友和企業熱心捐出1百多個蛋糕，但這批愛心蛋糕卻碰到送不出去的窘境。後來在學校主任與老師們的協助下，將蛋糕分送到曾因風災而滅校的小林國小等偏鄉小學，當時張永杰還許下心願，未來有機會，還要再回來關懷偏鄉小朋友。

一轉眼10年時光飛逝，現擔任國民黨高雄青工副總會長的張永杰沒忘記初心，今年母親節前夕，他向青工會夥伴們再次提出到偏鄉送蛋糕的構想，邀請大家一起募集蛋糕，青工副總會長李昶志、大寮會長劉志凡、前金會長陳韋佑、青工委員劉佳融、張嘉頊、沈東暉、黃暐盛等人熱情參與下，成功募集了數十份母親節蛋糕，日前（12日）張永杰與青工夥伴前往小林國小，在母親節前夕，親手將蛋糕送到小朋友手上。

張永杰表示，10年前在臉書上小小的舉動，引起這麼大回響，他當時只是名高中生，卻帶來了這麼多正向能量，內心感到溫暖又感動，活動結束後，之後雖還想繼續辦理，但那時只是學生，能力有限；大學畢業後他輾轉到海外工作，回台後又歷經疫情，這件事情其實一直還放在心上。

今年疫情解封，生活漸漸恢復正常，張永杰想到歷經過去辛苦的3年，決定今年再次發起募集活動。張永杰說，高雄青工會長期投入公益，共同關懷育幼院、獨居老人、安養中心等族群，很感謝青工夥伴們的愛心，這次母親節活動，從提出發想到送往學校，只有短短四天時間，前議員朱挺玗更出借自家公司冷凍車，協助運送蛋糕，保證送到小朋友手上的蛋糕，都是最新鮮的。