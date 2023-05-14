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護學生通學安全 高市：部分學校路口設行人專用號誌標線

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
保障學生通學安全，高雄市路竹區一甲國中前路口設置對角線行人穿越道線及時段型行人專用時相。圖／高雄市交通局提供
保障學生通學安全，高雄市路竹區一甲國中前路口設置對角線行人穿越道線及時段型行人專用時相。圖／高雄市交通局提供

行人穿越路口安全愈受重視，高雄市交通局為了保障學生通學時穿越路口的安全，最近在路竹區一甲國中前的路口（金平路與一甲路口），設置對角線行人穿越道線和專用號誌。交通局表示，該路口車流量日漸增加，周邊尚有多處學校，學生上下學期間需要穿越該路口，為避免轉彎車流對學童造成威脅，透過相對應行人穿越道及交通號誌提醒駕駛人注意。

交通局表示，對角線行人穿越道線的設置可強化駕駛人對學生穿越空間的判斷，有效提升學生安全性，並搭配平日早上7點至7點40分，周一至周四下午5點至5點30分、周五下午4點至4點30分等尖峰時段，提供行人專用號誌時相，設置行人專用時相告示牌，保障行人穿越安全。

交通局說，過去除了在明義國小旁（高鳳路與中安路）、阿蓮國小（民族路與民權路、民權路212巷）等車流量較大的通學路口設置對角線行人穿越道線，後續將持續視學校通學需求，增設時段性行人專用時相及對角線行人穿越線，目前已規畫在大寮中山工商（鳳林三路與正氣路）、梓官國小（進學路與大宅街）、高雄中學（建國路與南台路）等17處地點，設置行人專用時相。另持續針對商圈、車站及醫院周邊與行人量大地區評估增設，加強行人通行路口安全。

學生家長陳先生對於行人專用時相的設置表示肯定，他說，金平路與一甲路口是一甲國中學生上下學時必經路線，行人專用時相可以讓各方向的車輛都停下來，孩子穿越路口時會比較安全。

流量 高雄市 告示牌

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