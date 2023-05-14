護學生通學安全 高市：部分學校路口設行人專用號誌標線

行人穿越路口安全愈受重視，高雄市交通局為了保障學生通學時穿越路口的安全，最近在路竹區一甲國中前的路口（金平路與一甲路口），設置對角線行人穿越道線和專用號誌。交通局表示，該路口車流量日漸增加，周邊尚有多處學校，學生上下學期間需要穿越該路口，為避免轉彎車流對學童造成威脅，透過相對應行人穿越道及交通號誌提醒駕駛人注意。

交通局表示，對角線行人穿越道線的設置可強化駕駛人對學生穿越空間的判斷，有效提升學生安全性，並搭配平日早上7點至7點40分，周一至周四下午5點至5點30分、周五下午4點至4點30分等尖峰時段，提供行人專用號誌時相，設置行人專用時相告示牌，保障行人穿越安全。

交通局說，過去除了在明義國小旁（高鳳路與中安路）、阿蓮國小（民族路與民權路、民權路212巷）等車流量較大的通學路口設置對角線行人穿越道線，後續將持續視學校通學需求，增設時段性行人專用時相及對角線行人穿越線，目前已規畫在大寮中山工商（鳳林三路與正氣路）、梓官國小（進學路與大宅街）、高雄中學（建國路與南台路）等17處地點，設置行人專用時相。另持續針對商圈、車站及醫院周邊與行人量大地區評估增設，加強行人通行路口安全。

學生家長陳先生對於行人專用時相的設置表示肯定，他說，金平路與一甲路口是一甲國中學生上下學時必經路線，行人專用時相可以讓各方向的車輛都停下來，孩子穿越路口時會比較安全。