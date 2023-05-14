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五月心花朵朵開 浪漫520來高雄約會

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
榮獲CNN推薦的壽山情人觀景台。圖／高雄市觀光局提供
榮獲CNN推薦的壽山情人觀景台。圖／高雄市觀光局提供

溫馨母親節後就是浪漫520，高雄的浪漫之河「愛河」，加上山海河港多元景色及享譽國際的美食助攻，更能留下愛的獨特記憶，高雄市觀光局獻上浪漫提案，邀天下有情人520來高雄歡度浪漫時光、見證彼此的山盟海誓。從愛河、壽山情人觀景台、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心、旗津彩虹教堂、龍貓隧道及內惟藝術中心到彌陀漁港海岸光廊等高雄景點及行程，都很適合情侶及戀人未滿的好友前往。

觀光局長高閔琳說，520除走訪知名景點愛河，高雄還有許多浪漫指數破表的景點，像榮獲CNN推薦的壽山情人觀景台、網路爆紅的白色戀人貨櫃屋、內惟藝術中心、高雄燈塔、旗津藍眼淚等，值得在地人與海內外遊客走訪。搭配觀光局推出的「高雄好玩xTaKao打狗逛逛券」旅遊套票，48小時內輕鬆同遊高雄最浪漫的打卡熱點、知名場館、搭乘貢多拉、愛之船、摩天輪及享受美食餐廳等，陸海空360度零死角為戀情加溫。

觀光局表示，駁二藝術特區可搭乘輕軌、捷運抵達，牽手漫步在海港及老倉庫間，欣賞各種公共藝術、靜態展覽、創意市集，夜間有酒吧餐廳、藝文表演、歌手駐唱，是約會多元新體驗；高雄流行音樂中心的沉浸式劇場結合投影與MR技術，兩人一同走入劇中，徜徉夢境般的迷幻世界；彷彿漂浮在水上的旗津彩虹教堂；壽山情人觀景台上，星光與燈光相映；高雄輕軌夢幻路段龍貓隧道，讓乘客置身綠色隧道中，彷彿來到宮崎駿筆下的世界；還有彌陀區海景咖啡及海岸光廊、旗津海之星沙灘俱樂部、高雄燈塔，都是看海看夕陽的心動景點。

除了美景，還有美味餐點為感情增添美妙滋味，從路邊小吃到名廚饗宴，高雄應有盡有，觀光局指出，米其林入選餐廳名單與「高雄日嚐366」吃貨聖經推薦幾大約會美食。位於新興區的「沐」，是觀光局「高雄餐盤發見計畫地圖」活動店家，入選前已獲許多美食部落客及作家報導；「典藏駁二餐廳ARTCO」保留義式風味結合台菜口感，吃得到整隻煎烤魷魚的墨魚燉飯滋味新鮮，由倉庫改建的用餐空間燈光美氣氛佳；「Papillon」由法國名廚主理的世界級餐飲體驗，想度過獨處時光的戀人們絕不能錯過。

周末之旅要玩遍高雄浪漫景點，可使用高雄好玩卡的打狗逛逛券套票，含48小時內高雄交通Day Pass和多達21項的高雄在地經典體驗，包括高雄流行音樂中心沉浸式劇場體驗及互動展門票、駁二全日套票、夢時代摩天輪搭乘券、開頂雙層巴士搭乘券等等，浪漫遊港都將為兩人訂製閃亮回憶！更多活動訊息及旅遊資訊請上高雄旅遊網（https://khh.travel）查詢，或關注高雄旅遊網臉書粉專（https://www.facebook.com/khh.travel）、IG（https://www.instagram.com/kaohsiung.bravo/）。

駁二藝術特區是最具多元文創精神。圖／高雄市觀光局提供
駁二藝術特區是最具多元文創精神。圖／高雄市觀光局提供
愛河畔的白色貨櫃屋是情侶打卡熱點。圖／高雄市觀光局提供
愛河畔的白色貨櫃屋是情侶打卡熱點。圖／高雄市觀光局提供
旗津彩虹教堂是婚紗拍攝熱點。圖／高雄市觀光局提供
旗津彩虹教堂是婚紗拍攝熱點。圖／高雄市觀光局提供
最美輕軌路段龍貓隧道。圖／高雄市觀光局提供
最美輕軌路段龍貓隧道。圖／高雄市觀光局提供
全國唯一以愛為名的浪漫之河「愛河」。圖／高雄市觀光局提供
全國唯一以愛為名的浪漫之河「愛河」。圖／高雄市觀光局提供
高雄流行音樂中心已成為最具代表性的港都地標。圖／高雄市觀光局提供
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觀光局 餐廳 美食

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