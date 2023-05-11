金門縣政府向內政部提3大計畫 林右昌表善意回應

內政部長林右昌昨陪同內政委員會到金門考察，今天下午偕同辦公室主任黃健峰到縣府拜會縣長陳福海，縣府向林右昌提出3計畫案，包括建請中央挹注經費闢建2-29號及1-1-1號計畫道路與協助縣府提送區段徵收公益性必要性審查等，林右昌表示，交通建設的需求，在符合補助計畫的條件下，中央會持續來支持補助，另區段徵收會就縣府各案的執行內容給予協助。

這場林右昌與陳福海的會面並未對外開放，但據瞭解，包括縣府工務處、建設處、地政局等單位主管都到場參與，縣府說明因應金門大橋開通後交通流量大增，規劃闢建「金門縣2-19號計畫道路」，以慈湖路口為起點，往東延伸至瓊安路與環島西路二段，道路全長約815公尺，計畫總經費約1.92億元，希望納入「生活圈道路交通系統建設計畫」匡列預算，並分年補助辦理。

另外，金門小三通經過3年的停航重啟專案復航後載運量已逐步回復，縣府繼1-1計畫道路完成後，也針對1-1計畫道路串連水頭至尚義機場道路運輸廊道，規劃將1-1延伸路段從西海路開通至環島南路一段官裡聚落路口，以疏解現行城區的車流，希望中央能給予全額補助。

針對縣府目前執行區段徵收案件金門大學附近區段徵收、金湖鎮二期區段徵收、金寧鄉后湖區段徵收及金城鎮二期區段徵收等四案執行中受限於公益性必要性審查，以致推動困難，縣府也建請協助提送區段徵收公益性必要性審查，並放寬公共設施用地變更為可建築用地者不限公辦重劃，以符合地方發展需求。

對於縣府所提計畫，林右昌表示，交通建設的需求在符合補助計畫的條件下中央會持續來支持補助，包括「生活圈道路交通系統建設計畫」、「前瞻基礎建設計畫－提升道路品質」、「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」等補助計畫，中央都有編列相關預算，縣府所提交通建設計畫都會全力配合支持金門的基礎建設。另區段徵收案，也會就縣府各案的執行內容給予協助，共同來促成地方之發展。