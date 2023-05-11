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內政委員會考察金門賈村營區 體驗生存遊戲的震撼教育

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
立法院內政委員會今天到賈村生存遊戲基地進行考察，立委下場體驗生存遊戲。圖／讀者提供
立法院內政委員會今天到賈村生存遊戲基地進行考察，立委下場體驗生存遊戲。圖／讀者提供

立法院內政委員會今天在金門展開第二天的考察行程，包括到賈村營區，體驗金管處新規劃的動態軍事體驗系列活動與走訪水頭聚落，內政委員會召委陳玉珍表示，金管處對傳統建築保存維護及戰地史蹟文化的活化，都有重大貢獻，但近年國人的旅遊型態從靜態轉變為動態，旅客來金門光看歷史古蹟顯然不足，在她的建議下，去年內政部已通過10億元金門亮點計畫，利用軍事營區做為場地，讓旅客到金門，可參加各項軍事互動體驗。

今天到賈村生存遊戲基地進行考察，包含陳玉珍、立委游毓蘭、立委陳琬惠，以及內政部常務次長吳堂安、營建署長吳欣修等官員均下場實際體驗生存遊戲的臨場刺激感。

金管處表示，金門經過戰火的歷練，擁有豐富的軍事遺跡和地景，是得天獨厚的資源，從去年，金管處便規劃辦理軍事體驗系列活動，以提高軍事營區活化效能並帶動金門地區戶外遊憩風氣及周邊產業發展。活動內容包括生存遊戲推廣教育訓練活動、軍事營區活化沉浸式體驗活動、小小兵軍事體驗環境教育活動以及八二三夜行軍體驗遊憩活動等。

金管處也提及，未來除賈村、銅牆山等營區整修工程外，並持續規劃串接戰役景點帶入生存遊戲等參與動態型戰爭體驗活動，營造帶狀軍事主題活動場域，提供民眾戰地遊憩體驗，重新回顧金門戰地空間存在的意義。

下午則到水頭聚落考察傳統文化聚落的維護情況，金管處園區範圍共有12處傳統建築聚落，聚落內1千餘棟傳統閩南建築、廟宇及經商僑民引進之洋樓留存，截至目前為止，獎勵補助經費達3.8億元，修復經費達7.5億元。而這些傳統建築修復後活化作為展示館有7處、社區工作坊1處及標租作為民宿共79棟，作為賣店共5棟，在傳統建築民宿賣店裡的工作人員計141人，創造金門地區就業機會。

金管處也提到，在過去3年來的新冠肺炎疫情中，陳玉珍不斷爭取園區相關紓困補助方案，統計自109年至今年3月，共計協助89家民宿賣店業者辦理紓困補助，累計金額達2666萬元；未來將持續輔導古厝民宿升格為環保旅店、提升綠色形象、增進市場競爭力。

立法院內政委員會今天下午到水頭聚落，考察傳統文化聚落的維護情況。圖／讀者提供
立法院內政委員會今天下午到水頭聚落，考察傳統文化聚落的維護情況。圖／讀者提供
立法院內政委員會今天到賈村生存遊戲基地進行考察，包含陳玉珍、立委游毓蘭、立委陳琬惠等人都下場體驗生存遊戲的臨場刺激感。圖／讀者提供
立法院內政委員會今天到賈村生存遊戲基地進行考察，包含陳玉珍、立委游毓蘭、立委陳琬惠等人都下場體驗生存遊戲的臨場刺激感。圖／讀者提供

金門 建築 民宿

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