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莒光又缺物資 周五開出運補船

聯合報／ 記者李成蔭／連江報導

連江縣莒光鄉先前發生軍方缺肉問題，引發關注，如今民生補給物資仍未得到緩解，從4月18日後已3周無船班，在地商家及民眾頻喊苦。交通部航港局前天邀航商協調，決定由3家業者聯營，12日會開出運補船，但船班頻率還待討論。

莒光鄉在今年3月因氣候、運補船故障，導致久無運補，軍營士兵甚至在沙灘寫「沒肉」，引發軒然大波，雖然後來緊急處理，但民生物資現在仍缺乏，引發民眾憂心。

在地商家與餐飲業者表示，補貨受到極大影響，現在很多蔬菜都放到爛，食品都不新鮮了；在地居民則說，自用物資少不至於到用罄，但現在更加不便，甚至要更常坐船到南竿自行補貨，實在是受不了。

航港局北部航務中心表示，前天已召開協調會，最後決議由3家業者聯營莒光航線，從5月12日起出航，讓其中有經營東引航線業者可順道彎靠莒光，不過船班頻率多久一次還要與業者討論。

莒光鄉長陳樂禮表示，以前運補船每周1次，現在變1個月1次，造成商家極大困擾，希望至少1個月3次才能滿足需求；目前法規沒有補助「離島再離島」的船費，但還是希望航港局要協調業者善盡社會責任，不能只跑賺錢的航班，否則在地居民或遊客生活物資都受影響。

陳樂禮還說，現在就連跑馬祖市區的船，都從原本6艘貨船變成剩3艘大船，成本也變高，更影響跑莒光意願。據指出，「新華1號」將於5月12日裝載當地所需物資，從基隆開往西莒青帆碼頭，預計隔天上午抵達，接著會開往東莒，補充民生所需。

航港局 航線 馬祖

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