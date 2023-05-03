聽新聞
test
0:00 / 0:00

海水供水站接水率高 屏增建

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導

屏東縣是養殖漁業重鎮，漁民長期私設水管引海水，使得佳冬、枋寮和林邊3鄉成為嚴重地層下陷區，縣府9年前率先在佳冬鄉塭豐村興建海水供水站，供水規模全台最大，接水率高達9成，改善漁民私接海水陋習，縣府規畫增建供應枋寮東海、大庄和佳冬下埔頭3區的供水站，可望3年後啟用 。

來到佳冬、枋寮和林邊魚塭周邊，可見排水溝塞滿漁民私設的水管，連帶影響排水功能，縣府9年前投入14億元興建塭豐海水供水站，涵蓋470公頃，供水550戶，營運管理基金至今年已累計5000萬元，成為指標性基礎建設和其他縣市取經對象。

屏東縣長周春米說，塭豐海水供水站2014年建成後，引入海水經過沉澱處理後供應養殖戶使用，供應質佳且穩定的海水，提高養殖水產品質，接水率達9成，改善當地地層下陷和漁民私引海水習慣，為漁業永續邁進一大步。

縣府再規畫增建供應枋寮東海、大庄和佳冬下埔頭3區的供水站，總經費31億元，分3期施作，行政院同意從疫後特別預算支應第1期15億元經費，設在賴家村的站體基礎建設已啟動，預計3年後啟用。

漁民 地層下陷

延伸閱讀

屏東增設海水供水站 可望3年內全面供水

台南水情嚴峻空運模組趕工 安平再生水廠供水增至2萬

屏東沿海海水供水站再＋1 周春米：枋寮供水站政院拍板15億元

屏東枋寮村長候選人與親姐「搓圓仔湯」遭法院判刑

相關新聞

高雄外海白帶魚大出 外地船搶釣

近期高雄西南至小琉球一帶海域出現大量俗稱「黑目仔」的白帶魚，連北部、東部的漁船都來搶釣，漁民指出，因白帶魚數量多，體型大...

金門迎城隍6日登場 為期1個月

金門年度宗教盛事「金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季」5月6日登場，為期1個月。疫情緩和後的首次迎城隍盛會，浯島城隍廟管委會...

高市因應產業園區發展 部署路網

高雄市長陳其邁昨天主持市政會議，要求交通局盡速推動楠梓產業園區聯外道路系統，包括新增的楠梓交流道匝道與聯絡道，內政部都委...

台積效應退 房市回歸自住買盤

台積電設廠議題讓高雄房市從交易熱燙到移轉減量。房仲業觀察，今年第1季買賣移轉棟數為8025棟，交易量回到資金熱潮前，上月...

傑出愛心媽媽選拔 走過30年將停辦

第30屆十大傑出愛心媽媽名單出爐，53歲蕭麗華為照顧唐氏症兒子煒崴辭去公務員工作，在她悉心照顧下，煒崴國一開始接觸獨輪車...

海水供水站接水率高 屏增建

屏東縣是養殖漁業重鎮，漁民長期私設水管引海水，使得佳冬、枋寮和林邊3鄉成為嚴重地層下陷區，縣府9年前率先在佳冬鄉塭豐村興...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦