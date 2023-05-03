海水供水站接水率高 屏增建

屏東縣是養殖漁業重鎮，漁民長期私設水管引海水，使得佳冬、枋寮和林邊3鄉成為嚴重地層下陷區，縣府9年前率先在佳冬鄉塭豐村興建海水供水站，供水規模全台最大，接水率高達9成，改善漁民私接海水陋習，縣府規畫增建供應枋寮東海、大庄和佳冬下埔頭3區的供水站，可望3年後啟用 。

來到佳冬、枋寮和林邊魚塭周邊，可見排水溝塞滿漁民私設的水管，連帶影響排水功能，縣府9年前投入14億元興建塭豐海水供水站，涵蓋470公頃，供水550戶，營運管理基金至今年已累計5000萬元，成為指標性基礎建設和其他縣市取經對象。

屏東縣長周春米說，塭豐海水供水站2014年建成後，引入海水經過沉澱處理後供應養殖戶使用，供應質佳且穩定的海水，提高養殖水產品質，接水率達9成，改善當地地層下陷和漁民私引海水習慣，為漁業永續邁進一大步。

縣府再規畫增建供應枋寮東海、大庄和佳冬下埔頭3區的供水站，總經費31億元，分3期施作，行政院同意從疫後特別預算支應第1期15億元經費，設在賴家村的站體基礎建設已啟動，預計3年後啟用。