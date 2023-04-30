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珍奶控必追！430國際珍奶日 喝爆高雄奶茶一條街

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
國際珍奶日歡迎來高雄奶茶一條街「新樂街」喝一波圖／高雄市觀光局提供
國際珍奶日歡迎來高雄奶茶一條街「新樂街」喝一波圖／高雄市觀光局提供

「今天喝珍奶了沒？」每年4月30日是國際珍奶日，「珍珠奶茶」曾是國際美食外送平台票選第1名，並在2022年登上美國紐約時代廣場看板。高雄鹽埕有享譽全台的奶茶一條街「新樂街」，短短550公尺超過10家奶茶店，密度之高為全台之冠，高雄市長陳其邁邀珍奶控勞動節連假一起來高雄喝一波。

高雄市觀光局長高閔琳表示，知名連鎖茶飲店如「麻古茶坊」、「烏弄原生茶飲」、「貢茶」、「八曜和茶」等，都是從高雄起家，財政部去年統計，高雄飲料店數是六都之冠，孕育出手搖飲料控天堂、且被封為「奶茶一條街」的新樂街。

全台知名的「樺達奶茶」，是高雄奶茶始祖，另還有「双妃奶茶」、「ㄊㄡ喝奶茶」、「不二本一.茶.製造所」、「松藝奶茶」、「研茗奶茶」、「藕家黑糖蓮藕粉珍珠鮮奶茶」、「拾伍」、「玖玖茶舖」、「茶房小聚」等，從老字號到創新店家都有，是許多國內外遊客來高雄指名必訪之地。周邊還有「鹽埕小熊」及「香茗茶行」等人氣名店。

觀光局說，民眾可順道品嘗鹽埕區諸多知名老味小吃，到訪鄰近的愛河、駁二藝術特區、大港橋、棧庫群等景點，搭乘便捷的輕軌、捷運等大眾運具，來一趟愜意美食小旅行，沒來高雄奶茶一條街嚐鮮，就不算來過高雄。

觀光局表示，珍珠奶茶揚名國際，更在日本引發「台灣珍珠奶茶」熱潮，研發出珍奶拉麵、披薩、咖啡等新奇產品，觀光局曾以高雄在地品牌的珍奶，接待日本參訪團體，日本貴賓對於珍奶味道十分驚豔，直說口感100分，尤其是珍珠部份，日本口味完全無法相比。此外，去年市府觀光局舉辦「日嚐366」美食活動，「樺達奶茶」、「香茗茶行」、「老江紅茶牛奶」等店家，都是民眾及專家推薦店家，值得一試。

觀光局統計GOOGLE地圖上的評價，目前奶茶一條街「新樂街」上評價平均星等最高的店家，是「拾伍corner tea」及「玖玖茶舖」的4.7顆星，評價則數則以「双妃奶茶」的2396則為最多；外送平台Uber Eats上，則以「樺達奶茶」的5顆星評價最高。

觀光局進一步指出，鹽埕區「奶茶一條街」部分店家目前推出相關優惠活動，「樺達奶茶」可憑阿妹演唱會票根，至全台樺達奶茶各門市消費折抵茶飲5元。觀光局補充說明，隨著夏天旅遊旺季即將來臨，許多美食活動也會陸續登場，更多活動資訊請上高雄旅遊網（khh.travel）查詢。

鹽埕起家的知名連鎖奶茶店「樺達奶茶」。圖／高雄市觀光局提供
鹽埕起家的知名連鎖奶茶店「樺達奶茶」。圖／高雄市觀光局提供
高雄鹽埕新樂街知名奶茶店「拾伍corner tea」。圖／高雄市觀光局提供
高雄鹽埕新樂街知名奶茶店「拾伍corner tea」。圖／高雄市觀光局提供
高雄人氣打卡網紅店小熊奶茶。圖／高雄市觀光局提供
高雄人氣打卡網紅店小熊奶茶。圖／高雄市觀光局提供

珍珠奶茶 觀光局 珍奶

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