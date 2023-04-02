你見過虎斑麒麟尾的瑯嶠貓嗎？ 傳聞喵一聲傳20里鼠皆遁

研究文史的柴山動植物專家楊吉壽，最近在屏東小琉球與高雄觀察到台灣采風文獻裡記載的「瑯嶠貓」，拍照與大家分享。又稱番貓的瑯嶠貓，麒麟尾煞是可愛，是台灣恆春半島的原住民曾經飼養的貓，據說牠們的叫聲可以嚇阻大範圍的老鼠，但雜交之後功力就不如從前了。

楊吉壽說，恆春鎮舊稱琅嬌十八社、瑯嬌、瑯嶠，瑯嬌靈貓又稱番貓，是台灣恆春半島的原住民曾常飼養的貓，據說牠們的叫聲可以嚇阻遠距離的老鼠，還有陰陽眼。前天下午在建國四路附近喝咖啡，看到早期原住民養的瑯嶠貓，全身黑色，衝出去搶拍。他之前在小琉球看過，在高雄市（打狗）還是第一次看到。因為番貓與一般貓交配，有的尾巴會比較長。

楊吉壽表示，清朝在台灣采風的文人朱士玠，曾經在臺陽見聞錄中提到瑯嬌貓，「瑯嬌山生番所居產貓，形與常貓無異；惟尾差短，自尻至末，大小如一。咬鼠如神；名瑯嬌貓，又名番貓，頗難得。」

在《小琉球漫誌》裡有記載，腥羶味的東西會引鼠輩翻盆干攪睡眠，想要在半夜完全驅除老鼠，趕快飼養瑯嬌的番貓就行。注解：瑯嬌山，生番所居住的地方，出產一種貓。形狀與沒有兩樣，只是尾巴較短，從屁股長出來，大小如一，咬鼠如有神助。

還有在清朝翟灝的《臺陽筆記》閩海聞見錄，指台灣鳯邑之南，有山曰瑯嬌，相隔海面八十里，陸路不通。其地皆生番。番社有貓，雌雄眼，麒麟尾，虎斑色，大小一如常貓，惟長叫一聲，二十里之外，鼠皆遯去。余以二十金得一頭，試之果然。後與別貓亂種，則只能捕鼠，而不能避鼠矣。