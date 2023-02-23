生態悲歌！金門接連發現3起窄脊露脊鼠海豚魂斷岸際
又一起生態悲歌！海巡署金馬澎分署第九岸巡隊所屬第一機動巡邏站在今天與近期共發現3起死亡鯨豚，分別在金湖鎮峰上灣、金沙鎮田埔及狗嶼灣岸際實施巡查時所發現，死因不明，後續將由相關單位人員帶回處理。
金門岸巡隊今天表示，在本月18、19日及今日，分別在峰上灣、金沙鎮田埔及狗嶼灣岸際發現死亡鯨豚，他們立即通報金門縣水產試驗所、金門縣野生動物救援暨保育協會、中華鯨豚協會及海保署第十二（金門）海洋保育工作站派員協助處理，經動保協會陳理事長檢視後，確認皆為「窄脊露脊鼠海豚」，死亡原因無法確認，並由動保協會採樣帶回檢驗，其餘殘體就地掩埋。
海巡署也呼籲，保護保育類動物為每位居住在這塊土地上人民的責任，應積極地愛護我們生存的環境，重視在地海洋生態與永續漁業資源維護。若民眾有遇到鯨豚擱淺狀況，請立即撥打118免費報案專線，海巡署將於第一時間前往救援。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言