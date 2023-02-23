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生態悲歌！金門接連發現3起窄脊露脊鼠海豚魂斷岸際

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門岸巡隊所屬第一機動巡邏站今天在狗嶼灣岸際實施巡查時，發現死亡鯨豚，死因不明。圖／金門岸巡隊提供
金門岸巡隊所屬第一機動巡邏站今天在狗嶼灣岸際實施巡查時，發現死亡鯨豚，死因不明。圖／金門岸巡隊提供

又一起生態悲歌！海巡署金馬澎分署第九岸巡隊所屬第一機動巡邏站在今天與近期共發現3起死亡鯨豚，分別在金湖鎮峰上灣、金沙鎮田埔及狗嶼灣岸際實施巡查時所發現，死因不明，後續將由相關單位人員帶回處理。

金門岸巡隊今天表示，在本月18、19日及今日，分別在峰上灣、金沙鎮田埔及狗嶼灣岸際發現死亡鯨豚，他們立即通報金門縣水產試驗所、金門縣野生動物救援暨保育協會、中華鯨豚協會及海保署第十二（金門）海洋保育工作站派員協助處理，經動保協會陳理事長檢視後，確認皆為「窄脊露脊鼠海豚」，死亡原因無法確認，並由動保協會採樣帶回檢驗，其餘殘體就地掩埋。

海巡署也呼籲，保護保育類動物為每位居住在這塊土地上人民的責任，應積極地愛護我們生存的環境，重視在地海洋生態與永續漁業資源維護。若民眾有遇到鯨豚擱淺狀況，請立即撥打118免費報案專線，海巡署將於第一時間前往救援。

金門岸巡隊所屬第一機動巡邏站今天在狗嶼灣岸際實施巡查時，發現死亡鯨豚，相關單位到場丈量鯨豚的身形。圖／金門岸巡隊提供
金門岸巡隊所屬第一機動巡邏站今天在狗嶼灣岸際實施巡查時，發現死亡鯨豚，相關單位到場丈量鯨豚的身形。圖／金門岸巡隊提供
金門岸巡隊所屬第一機動巡邏站今天在狗嶼灣岸際發現死亡鯨豚，就地進行掩埋。圖／金門岸巡隊提供
金門岸巡隊所屬第一機動巡邏站今天在狗嶼灣岸際發現死亡鯨豚，就地進行掩埋。圖／金門岸巡隊提供

海巡署 金門 鯨豚
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