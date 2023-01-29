國境之南也現銀白世界！屏東北大武山迎「初霧淞」 網驚嘆：比畫還美
寒流來襲，國境之南連兩年降雪，今凌晨屏東北大武山出現霧淞，檜谷山莊主上午11時許在臉書貼出美景，樹木結霧淞，山頭變成銀白色，景色相當夢幻、美麗，引發網友熱烈討論。
名列臺灣五嶽之一的北大武山為當地排灣族的聖山，是屏東縣境內唯一超過3000公尺的高山，北大武山國家公園擁有全台面積最大的原始林，檜谷山莊則位於園區步道約4.2k處。
莊主今天上午在臉書發文表示，昨天下午山莊溫度僅2度，眺望2930峰有些霧氣，判斷將出現霧淞，今凌晨1點便著裝起登趕往稜線，7.5k開始有些微的冰霰，「皇天不負苦心人」，上到稜線後整個銀白世界，美景盡收眼底。
莊主將照片發上網，引來網友驚嘆「美麗的雪白世界」、「比畫還美」，「感謝勇腳提供如此美景」，他提醒，倘若要上山追雪，等融冰地面變成泥漿後會有區段濕滑，請注意腳步小心行走。
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