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山頭都紅了！屏東霧台鄉台24線櫻花開8成 2月中全開

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
山頭都紅了！屏東縣霧台鄉台24線櫻花開8成，預計2月中全開。圖／屏東縣霧台鄉公所提供
山頭都紅了！屏東縣霧台鄉台24線櫻花開8成，預計2月中全開。圖／屏東縣霧台鄉公所提供

春節連假進入尾聲，屏東縣霧台鄉櫻花綻放，台24線沿途櫻花開約8成，除賞櫻，霧台鄉公所也推出部落特色遊程及市集，歡迎出遊民眾抓緊假期，到霧台感受原鄉氛圍。

「山頭都紅了」霧台鄉公所表示，台24線44K開始至阿禮沿途櫻花開約8成，預計2月中將全面盛開，邀請民眾把握花期，出遊賞櫻。

屏東縣警方表示，連接賞櫻景點霧台風景區的台24線霧台路段，明日為交通管制最後一天，上午9點30分至下午2點在谷川大橋叉路口進行車輛疏運管制，另備有12輛接駁車，供賞櫻民眾接駁上山。

鄉公所表示，「2023昂春遊霧台」系列活動開跑，分別在大武、神山、阿禮部落展開特色觀光遊程，旅客可至霧台鄉公所「漫遊霧台小旅行」官方網站或洽部落窗口報名參加，體驗雲霧之鄉、部落文化的美。

山頭都紅了！屏東縣霧台鄉台24線櫻花開8成，預計2月中全開。圖／屏東縣霧台鄉公所提供
山頭都紅了！屏東縣霧台鄉台24線櫻花開8成，預計2月中全開。圖／屏東縣霧台鄉公所提供
山頭都紅了！屏東縣霧台鄉台24線櫻花開8成，預計2月中全開。圖／屏東縣霧台鄉公所提供
山頭都紅了！屏東縣霧台鄉台24線櫻花開8成，預計2月中全開。圖／屏東縣霧台鄉公所提供

賞櫻 屏東縣 櫻花

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