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和小白兔差很大！兔年應景海洋生物 屏東海生館海兔人氣高

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
海兔體色為融入環境的棕褐色，共同特徵是頭頂有對嗅角，看來像小白兔的側面，因而有這個逗趣稱號。圖／海生館提供
海兔體色為融入環境的棕褐色，共同特徵是頭頂有對嗅角，看來像小白兔的側面，因而有這個逗趣稱號。圖／海生館提供

農曆春節將至，迎來可愛的兔年屏東海生館飼育的海兔也成為親子遊客熱搜的年節應景海洋生物，但發現時都相視而笑直呼「和小白兔差很大！」；館方說，和海狗、海豹、海獅不同，海兔和陸上的兔子完全不相關，體色為融入環境的棕褐色，共同特徵是頭頂有對嗅角，身體從尖而瘦長拉至體寬的尾部，看來像小白兔的側面，因而有這個稱號。

海生館經營團隊海景公司企劃部經理毛智瑋說，海兔是一群居住在潮間帶與亞潮帶海域的軟體動物，在分類階層中，屬於後鰓亞綱無盾目海兔科的海洋生物，也是海蛞蝓家族一分子；全世界已被紀錄的海兔種類約有37種，台灣約有11種，墾丁、澎湖、東北角等潮間帶與亞潮帶海域都看到。

他說，海兔生長在潮間帶與亞潮帶海域，以海藻為食，體色和花紋會和棲息環境中的海藻相似，是相當高招的隱身術，不易被敵人發現，在海中要仔細看才能發現牠的蹤跡；牠們為雌雄同體生物，交配需異體受精，把卵產在堅硬底質或是岩石上，海兔的卵團像是一團泡麵，卵團數量極多，甚至可達數百萬，因產卵的數量雖然很多，多會被其他生物給吞食，繁殖季節會多次產卵，提高孵育率，又稱為卵海戰術。

他說，海兔軟軟的身體，慢慢地爬，比不上魚兒游也比不上螃蟹跑，不能把自己縮小，碰到危險就躲到海草的葉鞘裡，這類沒有殼的後鰓類，因爬行慢逃脫力低，為防禦不同的敵人，演化出很好的保護色和行為模式等防禦機制，除了身上會產生大量黏液外，受到刺激時會展開化學防禦。

屏東海生館除了在台灣水域館內可以看到海兔外，兩個體驗活動可親自到潮間帶近距離觀察海兔，每年4月開放的「夜巡海生館」，將會帶民眾一探夜間潮間帶的熱鬧場景；而「夜宿海生館」會帶大家走進日間的潮間帶，海兔就是重點觀察生物之一。

海兔體色為融入環境的棕褐色，共同特徵是頭頂有對嗅角，看來像小白兔的側面，因而有這個逗趣稱號，圖為產卵中的海兔。圖／海生館提供
海兔體色為融入環境的棕褐色，共同特徵是頭頂有對嗅角，看來像小白兔的側面，因而有這個逗趣稱號，圖為產卵中的海兔。圖／海生館提供

潮間帶 屏東 團隊 兔年
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