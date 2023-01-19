和小白兔差很大！兔年應景海洋生物 屏東海生館海兔人氣高
農曆春節將至，迎來可愛的兔年，屏東海生館飼育的海兔也成為親子遊客熱搜的年節應景海洋生物，但發現時都相視而笑直呼「和小白兔差很大！」；館方說，和海狗、海豹、海獅不同，海兔和陸上的兔子完全不相關，體色為融入環境的棕褐色，共同特徵是頭頂有對嗅角，身體從尖而瘦長拉至體寬的尾部，看來像小白兔的側面，因而有這個稱號。
海生館經營團隊海景公司企劃部經理毛智瑋說，海兔是一群居住在潮間帶與亞潮帶海域的軟體動物，在分類階層中，屬於後鰓亞綱無盾目海兔科的海洋生物，也是海蛞蝓家族一分子；全世界已被紀錄的海兔種類約有37種，台灣約有11種，墾丁、澎湖、東北角等潮間帶與亞潮帶海域都看到。
他說，海兔生長在潮間帶與亞潮帶海域，以海藻為食，體色和花紋會和棲息環境中的海藻相似，是相當高招的隱身術，不易被敵人發現，在海中要仔細看才能發現牠的蹤跡；牠們為雌雄同體生物，交配需異體受精，把卵產在堅硬底質或是岩石上，海兔的卵團像是一團泡麵，卵團數量極多，甚至可達數百萬，因產卵的數量雖然很多，多會被其他生物給吞食，繁殖季節會多次產卵，提高孵育率，又稱為卵海戰術。
他說，海兔軟軟的身體，慢慢地爬，比不上魚兒游也比不上螃蟹跑，不能把自己縮小，碰到危險就躲到海草的葉鞘裡，這類沒有殼的後鰓類，因爬行慢逃脫力低，為防禦不同的敵人，演化出很好的保護色和行為模式等防禦機制，除了身上會產生大量黏液外，受到刺激時會展開化學防禦。
屏東海生館除了在台灣水域館內可以看到海兔外，兩個體驗活動可親自到潮間帶近距離觀察海兔，每年4月開放的「夜巡海生館」，將會帶民眾一探夜間潮間帶的熱鬧場景；而「夜宿海生館」會帶大家走進日間的潮間帶，海兔就是重點觀察生物之一。
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