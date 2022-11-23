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50公斤巨龜挖洞離家出走 驚動路人警靠推車送牠回家

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
重達50公斤的蘇卡達象龜自行挖洞逃脫，被民眾及時發現。記者陳弘逸／翻攝
重達50公斤的蘇卡達象龜自行挖洞逃脫，被民眾及時發現。記者陳弘逸／翻攝

高雄市梓官區嘉展路日前有民眾發現一隻巨型烏龜在田間爬行，路過民眾見狀，向行經該處的員警求助；因烏龜移動速度緩慢，警方很快在附近找到飼主，經查原來是烏龜自行挖洞離家出走，因體重重達50公斤，還向附近民眾借用拖車，才順利將牠送回家。

岡山警分局赤崁派出所員警11月20日傍晚6時許，巡經梓官區嘉展路路時，有民眾上前，向警方求助說，有一隻體型龐大的烏龜在田裡爬行；前往察看後，研判該品種為蘇卡達象龜。

烏龜體型碩大，重量高達50公斤，移動相當緩慢，並非野生動物，經員警四處打探下，才找到飼主的家人；因無法輕易搬動，還借來農用推車，將牠合力抬上推車並送回家中。

事後飼主說，該隻象龜習性相當會挖洞，疑似幾天前自行挖洞逃脫，還讓他遍尋不著相當擔心。所幸，象龜「離家出走」並無釀禍，也沒遭路殺；同時感謝員警協助，才能尋回走失的寵物

烏龜 寵物 岡山

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