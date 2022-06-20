太熱了！壽山動物園請吃冰 動物手腳並用透心涼

明天就是夏至了，高雄近來連日高溫，壽山動物園為了讓動物沁涼一下，特別製作七彩水果冰棒招待。紅毛猩猩「咪咪」則善用樹枝握柄，手腳各夾著不同冰品輪流享食。皇冠冰城也新鮮直送特製吉拿棒造型水果冰及三色水果千層冰。也預告10月開園將推出壽山動物園與皇冠冰城的的聯名冰品。

黑猩猩「莉忠」先端詳手中的七彩冰棒，但看到室友「美珍」大口舔食七彩冰棒的模樣，就暫時放下手中的冰棒專注觀賞美珍吃播實況；懂吃的紅毛猩猩「咪咪」則善用樹枝握柄，手腳各夾著不同冰品輪流享食。壽山動物園用各式容器裝入火龍果、百香果、芭樂、蘋果、水梨、哈密瓜及碎冰塑型，以樹枝當作握柄，方便靈長類動物食用。胭脂猴很聰明將冰棒折斷成容易的入口大小，方便啃食。

皇冠冰城在2015獲得高雄市觀光局的「高雄十大冰品網路票選活動」冠軍，2019年也榮獲「高雄十大奇冰」美名。皇冠冰城老闆黃三德表示，壽山動物園是高雄市民幸福記憶的起點，希望發揮製冰專長幫動物們消暑解熱。黃三德也透露正在研發開園聯名冰品，希望讓大小朋友吃得健康。