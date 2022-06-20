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太熱了！壽山動物園請吃冰 動物手腳並用透心涼
明天就是夏至了，高雄近來連日高溫，壽山動物園為了讓動物沁涼一下，特別製作七彩水果冰棒招待。紅毛猩猩「咪咪」則善用樹枝握柄，手腳各夾著不同冰品輪流享食。皇冠冰城也新鮮直送特製吉拿棒造型水果冰及三色水果千層冰。也預告10月開園將推出壽山動物園與皇冠冰城的的聯名冰品。
黑猩猩「莉忠」先端詳手中的七彩冰棒，但看到室友「美珍」大口舔食七彩冰棒的模樣，就暫時放下手中的冰棒專注觀賞美珍吃播實況；懂吃的紅毛猩猩「咪咪」則善用樹枝握柄，手腳各夾著不同冰品輪流享食。壽山動物園用各式容器裝入火龍果、百香果、芭樂、蘋果、水梨、哈密瓜及碎冰塑型，以樹枝當作握柄，方便靈長類動物食用。胭脂猴很聰明將冰棒折斷成容易的入口大小，方便啃食。
皇冠冰城在2015獲得高雄市觀光局的「高雄十大冰品網路票選活動」冠軍，2019年也榮獲「高雄十大奇冰」美名。皇冠冰城老闆黃三德表示，壽山動物園是高雄市民幸福記憶的起點，希望發揮製冰專長幫動物們消暑解熱。黃三德也透露正在研發開園聯名冰品，希望讓大小朋友吃得健康。
壽山動物園更歡迎想為動物們盡一份心力的民眾一起加入動物認養行列，並按讚追蹤壽山動物園臉書、IG粉絲團，一手掌握動物療癒日常！詳情可上壽山動物園臉書粉絲團查詢。
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