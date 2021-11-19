樂在學習！屏東大學史上最年長學生82歲企業家邱文助

高雄企業家82歲邱文助樂在學習，秉持活到老、學到老精神，現就讀屏東大學視覺藝術系在碩士職專班二年級，邱文助也是屏東大學有史以來最年長學生，他在75歲念高雄空中大學文藝系，畢業後他仍持續學習，每周往來高雄、屏東三天，念書讓他一圓年幼失學的遺憾，也透過創作畫畫放鬆身心，他也捐出50萬元給視覺藝術系，協助成績優異與弱勢同學，鼓勵學生們念書。

邱文助是台灣米穀公會理事長聯誼會創辦人，也是多家公司的董事長，他以父親之名，成立「財團法人邱錠先生文教基金會」，廣設獎學金鼓勵學子用功向學。平時熱心公益，回饋社會的他，60年代以千斤白米冬令救濟家鄉茄萣；70年代捐助母校成功國小興建圖書館，善行義舉不勝枚舉。

邱文助說，他出生於二戰後經濟困頓年代，早年全心投入事業，無暇進修求學，但很喜歡鼓勵年輕人向學，退休後，在子女鼓勵下到高雄空中大學就讀，與同學相處融洽，也感受到學習的樂趣，閒暇時就寫書法、繪畫，自娛娛人，在朋友同學勸說下，又繼續來到屏大視藝系碩專班就讀，很感謝師長同學的幫忙。

82歲邱文助家住高雄，每周有3天到屏東大學屏師校區上課，一開始他都開車往返，單程就要花一個小時，去年他在上學途中，在88快速道路發生車禍，遭追撞，同學發現邱文助沒有來上課，手機又聯絡不上，原來那天手機沒有帶出門，同學很擔心，後來連絡上，才知道是發生車禍。

碩專班同學崔振興說，建議邱董搭火車到屏東後，他到火車站一起載邱董上學，兩人的課都相同，這樣也比較安全。

邱文助愛畫水彩、油畫，他在課堂上努力學習，創作，也參與藝文中心各項策展布展工作，和其他同學沒有年齡落差，「遇到不懂的，問就對了」。他捐款50萬元給視覺藝術系，做為清寒獎助學金。視藝系主任林大維說，邱文助上課態度認真學習，沒有架子，親和力高，與兒孫輩的同學相處融洽，感謝他對視藝系的支持。