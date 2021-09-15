高雄田寮月世界、愛河熱氣球試飛 一秒如置身土耳其

在高雄也能體驗熱氣球！高雄市政府觀光局為讓民眾有機會能從高空視角俯瞰田寮月世界特殊惡地形、愛河美景，在這兩處規畫熱氣球體驗活動，今天和昨天也都測試成功。未來不用出國也能在高雄體驗熱氣球。

觀光局長周玲妏表示，愛河、月世界熱氣球試飛成功，未來來高雄搭乘熱氣球，不用出國也能彷彿一秒飛到土耳其卡帕多奇亞雲端、巴黎塞納河畔！後續熱氣球體驗將在市府疫情指揮中心的規範與專業熱氣球團隊的評估下開放。

觀光局表示，土耳其的卡帕多奇亞擁有奇幻地貌景觀，被稱為地球上最像月亮的地方，熱氣球飛行體驗更被列為不可錯過的行程，人生必訪的百大景點之一，而高雄田寮月世界其實也有奇特惡地地形，近日更通過成為國家第9座泥岩惡地地質公園，也是國內旅遊熱搜打卡景點。觀光局將熱氣球帶到月世界，希望在田寮地區打造新國際級觀光亮點，帶來商機。