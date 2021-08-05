屏東東港迎王祭倒數計時 東隆宮請出王爺收服瘟神

屏東縣東港、琉球及南州3鄉鎮每3年1科為期7天的「三大迎王平安祭典」，原定10月8日舉辦的琉球鄉考量疫情延至12月3日請水，東港東隆宮和南州代天府則決定維持10月24日和11月17日既定時程；雖然本土疫情趨緩，中央逐步降級解封，為讓迎王祭典如期舉行，東隆宮今天起舉辦為期3天的「抗瘟佑民置香案」儀式，縣長潘孟安和東港均前往上香祈求驅瘟消厄。

東港東隆宮董事長潘慶士說，3年1科的「迎王平安祭典」是代天巡狩下凡、安境佑民的祭典科儀，從七角頭職務的抽籤、中軍府安座、建造王船、進表、設置代天府，到恭請王駕（請王）、過火、祀王、參拜敬王、遶境祈福、王船法會、遷船、宴王及送王等程序，每個環節的科儀都遵循古禮規矩進行，2010年被列入國家重要民俗無形文化資產，不僅是地方民俗宗教盛事，也成為文化觀光盛事。