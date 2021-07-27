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高雄民眾到百貨美食街消費 感受久違的「脫罩」用餐

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄漢神巨蛋上午11時開業，未出現明顯人潮，接近中午用餐時段，以用餐的顧客居多。記者陳弘逸／攝影
高雄漢神巨蛋上午11時開業，未出現明顯人潮，接近中午用餐時段，以用餐的顧客居多。記者陳弘逸／攝影

全國今天調降防疫為二級，各百貨、商場，皆依降級防疫措施進行調整，高雄漢神巨蛋、義享時尚廣場今起調整營業時間。即使開放內用，接近中午時段，用餐人數也未明顯增加；業者觀察，人數與微解封的情況差不多，也可能是平日的緣故，來客數本來就少。

漢神巨蛋上午11時開業，湧入2500人，接近中午用餐時段，每小時大約增加300人，入場人數約維持在3000人左右；義享時尚廣場上午開業至中午，即使開放內用，入內顧客大約也在800人左右，未出現明顯人潮。

業者表示，今天雖然為降級首日，但平日到訪百貨的人本來就不多，且幾乎都是中午前來用餐的民眾，走道商場與其他櫃位，幾乎沒其他顧客，人潮大概與微解封的情況相似。

前往百貨美食街用餐的黃姓男子說，難得盼來降級，便想來餐廳脫罩用餐，才能體會實際降級的感覺。也有用餐的顧客說，能開放內用，就不用煩惱可用餐的地點。

百貨方姓連鎖餐飲業者說，開放內用就能吸引人潮回流，有人潮生意自然會回升；但主要仍觀察開放之後，國內疫情是否控制得當，才能讓民眾比較放心外食。

另外，位於通勤族密集區的新左營車站Global Mall，業者觀察，人潮較上周約有回溫1成左右，中午也有不少乘車的民眾前往用餐，另外，便當銷售量也增加約2成。

高雄義享時尚廣場上午開業至中午，即使開放內用，入內顧客大約也在800人左右，未出現明顯人潮。記者陳弘逸／攝影
高雄義享時尚廣場上午開業至中午，即使開放內用，入內顧客大約也在800人左右，未出現明顯人潮。記者陳弘逸／攝影
高雄漢神巨蛋上午11時開業，未出現明顯人潮，接近中午用餐時段，以用餐的顧客居多。記者陳弘逸／攝影
高雄漢神巨蛋上午11時開業，未出現明顯人潮，接近中午用餐時段，以用餐的顧客居多。記者陳弘逸／攝影
今天迎來降級，高雄有條件開放內用，漢神巨蛋美食街則加強區域清消。記者陳弘逸／攝影
今天迎來降級，高雄有條件開放內用，漢神巨蛋美食街則加強區域清消。記者陳弘逸／攝影
高雄漢神巨蛋上午11時開業，未出現明顯人潮，接近中午用餐時段，以用餐的顧客居多。記者陳弘逸／攝影
高雄漢神巨蛋上午11時開業，未出現明顯人潮，接近中午用餐時段，以用餐的顧客居多。記者陳弘逸／攝影
高雄義享時尚廣場上午開業至中午，即使開放內用，入內顧客大約也在800人左右，未出現明顯人潮。記者陳弘逸／攝影
高雄義享時尚廣場上午開業至中午，即使開放內用，入內顧客大約也在800人左右，未出現明顯人潮。記者陳弘逸／攝影
高雄漢神巨蛋上午11時開業，未出現明顯人潮，接近中午用餐時段，以用餐的顧客居多。記者陳弘逸／攝影
高雄漢神巨蛋上午11時開業，未出現明顯人潮，接近中午用餐時段，以用餐的顧客居多。記者陳弘逸／攝影
高雄義享時尚廣場上午開業至中午，即使開放內用，入內顧客大約也在800人左右，未出現明顯人潮。記者陳弘逸／攝影
高雄義享時尚廣場上午開業至中午，即使開放內用，入內顧客大約也在800人左右，未出現明顯人潮。記者陳弘逸／攝影

微解封 疫情

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