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高雄民眾到百貨美食街消費 感受久違的「脫罩」用餐
全國今天調降防疫為二級，各百貨、商場，皆依降級防疫措施進行調整，高雄漢神巨蛋、義享時尚廣場今起調整營業時間。即使開放內用，接近中午時段，用餐人數也未明顯增加；業者觀察，人數與微解封的情況差不多，也可能是平日的緣故，來客數本來就少。
漢神巨蛋上午11時開業，湧入2500人，接近中午用餐時段，每小時大約增加300人，入場人數約維持在3000人左右；義享時尚廣場上午開業至中午，即使開放內用，入內顧客大約也在800人左右，未出現明顯人潮。
業者表示，今天雖然為降級首日，但平日到訪百貨的人本來就不多，且幾乎都是中午前來用餐的民眾，走道商場與其他櫃位，幾乎沒其他顧客，人潮大概與微解封的情況相似。
前往百貨美食街用餐的黃姓男子說，難得盼來降級，便想來餐廳脫罩用餐，才能體會實際降級的感覺。也有用餐的顧客說，能開放內用，就不用煩惱可用餐的地點。
百貨方姓連鎖餐飲業者說，開放內用就能吸引人潮回流，有人潮生意自然會回升；但主要仍觀察開放之後，國內疫情是否控制得當，才能讓民眾比較放心外食。
另外，位於通勤族密集區的新左營車站Global Mall，業者觀察，人潮較上周約有回溫1成左右，中午也有不少乘車的民眾前往用餐，另外，便當銷售量也增加約2成。
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