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創世護理師陪伴無聲植物人家庭 撥開被凝固的時間

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
創世基金會台南分院護理師廖玉如投入植物人照顧近20年，泰半時間都擔任到宅護理師，陪伴植物人家庭。圖／創世台南分院提供
創世基金會台南分院護理師廖玉如投入植物人照顧近20年，泰半時間都擔任到宅護理師，陪伴植物人家庭。圖／創世台南分院提供

今天是母親節，而5月12日也是國際護理師節，用來紀念南丁格爾犧牲奉獻的精神，並表彰護理工作的使命和專業。在創世安養院裡，日夜照顧植物人的生活需求，更需要耐心與愛心。創世台南分院護理師廖玉如照顧植物人近20年，帶著溫暖與愛心走入植物人家庭。

創世基金會台南分院說，今年國際護師節恰巧和母親節同一天，讓大家一起向護理人員祝福和說聲謝謝，並給予他們更多的肯定和尊重。

近年來各種病毒、細菌流行，更是時刻繃緊神經，仔細觀察，避免抵抗力低弱的植物人受感染，但這些努力和辛苦，卻無法從照顧對象得到回饋。

台南分院護理師廖玉如擔任的是到宅護理師，陪伴植物人家庭長達20年。她說，有臥床植物人的家庭來說，「時間彷彿被凝固」，希望自己把溫暖和愛心帶入這些家庭，撥開鬱悶，增添開朗。

印象最深刻，一位年近9旬的老媽媽，因兒子臥床等關係，每次都很憂愁，這時候自己就會覺得很心疼，很想多陪伴說話，讓老人家心情好一些，也發現都會給老媽媽帶來較好心情。

台南分院指出， 安養院內護理師和生活服務員每2小時為植物人翻身、拍背及更換尿布，每4小時鼻胃管灌食、給藥、抽痰及生命監測，全天日夜輪班，均以院民的照護需求為優先考量，面對生命照顧的責任，有著外人難以理解的壓力和挑戰。

台南 植物人 護理師

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