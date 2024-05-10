7國買家訪台南 業者拚鮮果、加工品外銷千萬美元商機
台灣水果及加工品近年來外銷評價有口碑，出口國家數量持續增加，預估未來一年採購額有機會逼近2000萬美元，為拚龐大商機，南市府、農業部、經濟部國貿局、外貿協會9、10日2天在台南舉辦「熱帶水果及其加工品國際採購日」，共有7國14家買主前來，除了媒合洽談外，還安排到產地的果園、果品包裝廠、加工廠參觀，雙方深入瞭解，合作意願大增。
南市除了芒果、鳳梨等主力外銷果品外，還有不少深具潛力的品項，這次採購日活動邀請目標市場在內的日本、韓國、新加坡、馬來西亞、澳洲、美國及加拿大等7國的國際買主前來，擴大採購品項，並與37家國內供應商進行共161場次一對一採購洽談會，其中南市就有12家，預計採購金額超過1845萬美元，比去年提升16％。
海外買主團10日參訪南市外銷果品包裝場、果汁、截切果品加工廠、果乾加工廠及芒果外銷供果園，前進第一線實際了解農產品栽培管理、分級包裝、加工過程及環境，有助提升採購意願，並在玉井蕎麥探索館舉行「台南農業參訪交流會」，邀南市14家生產及經營果品、咖啡、胡麻、番茄、蕎麥等產品的農會及企業參與，與海外買主面對面交流，推廣農漁產品。
農業局長李建裕說，南市府推廣在地優質農漁產品，農業局輔導農漁會及業者透過多元加工，開拓外銷市場，市長黃偉哲親自帶隊，今年度已參加日本東京食品展、加拿大拓銷、新加坡國際食品展等活動，目前也正緊鑼密鼓籌備韓國食品展參展、日本、紐西蘭及星馬等行銷活動，要透過台南的農業，讓世界認識台南。
在台南舉行，全台37家供應商與海外買家洽談，台南市就占了12家。照／南市府農業局提供
一連2天在台南舉行，台灣農業參訪交流會上，南市農業局率業者與國外買家互動。照／南市府農業局提供
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