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立法院長韓國瑜拍板！國慶煙火將首度辦在雲林 在地人：要發了

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
2024國慶煙火將辦在雲林縣，縣府決議地點為虎尾高鐵特定區。圖／雲林縣政府提供
2024國慶煙火將辦在雲林縣，縣府決議地點為虎尾高鐵特定區。圖／雲林縣政府提供

雲林縣長張麗善今天透露，立法院長韓國瑜昨天確定國慶煙火將在雲林縣舉辦，過去縣府曾辦過國慶晚會，國慶煙火倒是第一次，她已召集相關局處開會，將由民政處統籌策辦，目前正評估古坑、虎尾、西螺、北港及口湖等鄉鎮5處地點；虎尾吳姓鎮民興奮地說，不僅能為虎尾帶來商機，也有助活絡周邊鄉鎮。

張麗善說，她昨天接到軍備局通知，2024國慶煙火將辦在雲林縣，她難掩驚訝的打電話向韓國瑜詢問，韓院長回答，520總統就職國宴辦在台南，認為國慶煙火應在不同地方舉辦，所以他勾選雲林。

張麗善說，雖然縣府曾有承辦過國慶晚會的經驗，不過國慶煙火卻是第一次在雲林縣施放，她說，這是相當重要的任務，昨隨即召集民政、縣警局、交通工務、文化觀光等相關局處開會討論後，將由民政處統籌辦理。

縣府表示，目前相關單位提出西螺大橋、口湖椬梧滯洪池、北港糖廠與北港牛墟、古坑綠色隧道及虎尾高鐵特定區等5處地點作為國慶煙火施放地點。

民政處長蕭德恕說，經討論，考量施放時間於10月，正值東北季風季節，若屆時施放遇強風吹拂，雲林端觀賞視野可能不佳，西螺、北港、口湖等地點周邊有禽畜場、養殖魚塭等，恐造成動物受驚嚇，相對條件較不適合。

經評估交通、停車、觀賞視野及充足場地，蕭德恕表示，現階段決議在虎尾高鐵特定區舉辦，至於煙火施放地點將於今、明2天與相關單位會勘後再議，至於主題及活動細節，各縣市政府及中央相關部會將在5月14日參加立法院長韓國瑜主持的籌備會。

國慶煙火將辦在雲林，消息曝光後不少縣民都感到驚喜；虎尾吳姓鎮民說，當地旅遊人潮平時就很旺盛，國慶煙火勢必能帶來加分作用，也有望為鄰近鄉鎮增加人氣；張姓鎮民則說，今已接獲外地友人委託安排飯店訂房，直呼「雲林要發達了！」

雲林縣長張麗善今天透露，立法院長韓國瑜昨天確定國慶煙火將在雲林縣舉辦。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今天透露，立法院長韓國瑜昨天確定國慶煙火將在雲林縣舉辦。記者陳苡葳／攝影

國慶 張麗善 雲林 韓國瑜

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