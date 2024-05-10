4月豪雨打爛雲林沿海西瓜 農業部公告三鄉救助每公頃6.2萬

雲林縣東勢、台西及四湖等3鄉西瓜受4月豪雨影響出現裂果、腐爛等情形，日前張嘉郡、劉建國等藍綠立委邀集農業部相關單位人員和縣府至災區會勘，確認受損率達2成，已函文中央啟動天然災害現金救助，農業部昨晚發出公告，今天起至5月20日止開放瓜農向在地公所申報。

縣府農業處表示，雲林縣自4月中旬開始進入西瓜產季，但東勢、台西及四湖等沿海地區的西瓜，原本應該結實纍纍，卻受4月下旬的豪雨影響，致果實裂開、腐爛等，損害率超過20％，已不具商品價值，瓜農損失嚴重。

農業處指出，經相關單位會勘，確認西瓜災損符合農業天然災害救助標準，本月7日縣長張麗善指示立即函請農業部啟動救助，縣府於昨晚接獲農業部通知，公告東勢鄉、台西鄉、四湖鄉等地區西瓜納為救助項目，救助金額每公頃6萬2000元。