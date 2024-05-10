擺脫行人地獄強化交通3E 嘉市議員主張免費機車駕訓

擺脫「行人地獄」惡名，警政署下令去年全國交通大執法，嘉義市議員鄭光宏上午質詢，警局開罰不暫停讓行人共1373件，執法強度增加3.6倍，弔詭的是，執法期間行人傷亡事故不降反增1倍，要求強化交通教育工程執法等3E管理，免費機車駕訓。市長黃敏惠說，「以人為本」不是口號，要身體力行，對免費機車駕訓，會研議並爭取中央補助。

鄭光宏說，去年台灣交通亂象登上國際媒體，美國CNN諷刺「行人地獄」，警政署去年5月執行「路口不停讓行人等交通大執法，提高汽機車未停讓行人罰緩。執行1年，警局對汽機車不停讓行人舉發數，以去年5月1日為基準前後同期對照，攔查從35件增加485件、科技執法從345 件成長到888件，總案件數380件增到1373件，執法強度加強3.6倍。

執法強度增加但前後期對照，不管行人死亡數、受傷數未因執法強度增加降低，反倍數成長，去年嘉市不管歷年行人死傷人數、行人路口事故死傷數、近5年歷月行人死傷數、近5年歷月行人路口事故死傷數，都創下16年來新高紀錄。

鄭光宏說，交通實證研究機車駕訓可減少事故，前年監理所補助嘉市450名，去年交通部擴大補助提高到900人，機車駕訓費3200元，交通部每人補助1300元，市府加碼1300元全國最高，低收入戶全額補助，限額百人，但申請人數偏低，低收戶無人申請，自付600元不多，宣傳內容複雜無誘因，他主張全額補助免費駕訓。

警局長沈炳信說，去年疫後交通大執法，事故件數嘉市比全國低，會加強路口執法強度減少事故；交通處長許啟明表示，增加60多處行人穿越線、50處路口專用號誌，推動事故減量計畫，機車駕照補助宣導普及。