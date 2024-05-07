在地青年打造新台南 青年倡議論壇8校學生說城市進步想法

第2屆台南市青年倡議論壇今在南二中登場，8所高中職學生從萬象、永續、宜居等3大面向關注在地公共議題，包含交通、文化、社區發展、古蹟活化，土城高中訴求調整安南區的公車路線，台南女中希望鐵路地下化中留下相關紀錄，增添文史面貌，學生訪專家、做調查，展現探究及解決問題能力。

市長黃偉哲樂見高中生對於生活中的問題能深入觀察且認真探究，不僅清晰爬梳問題原因及關聯，更能以未來公民的角度提出策略與解方，同時積極蒐集資料並提出方案，會中的決議及策略將提供局處列為政策擬定考量。

此次學校拋出的議題面向多元，但都表達出學生對城市進步的期待與關注，土城高中，希望調整安南區的公車路線，促進地方發展；台南女中關注南鐵地下化，希望留下相關紀錄增添文史面貌；新豐高中期待歸仁與高鐵特區更連結，觀光農業科技全面發展；台南二中關注在重新形塑陣頭文化的內涵及意義，讓眾神之都更進化；南寧高中對新美街帶來另種全新的解讀。

南一中想要串聯資源深化台南文史，家齊高中學生發現年輕人不太熟悉孔廟，提案製作遊戲讓孔廟更有趣；台南高商規畫實境解謎，期盼留住左鎮觀光人潮。

土城高中隊學生指該校是完全中學，但因交通較為不便，影響學生就讀意願，希望能調整路線並增班次，以及推小黃公車，避免學生因交通不便，騎電動車到校，卻容易發生車禍。台南女中隊指出，經調查該校有36.4%學生不了解鐵路地下化工程，經調查也有82.6%受訪者認為應對損失者及被破壞地景有紀念與感激，包含設置紀念碑、文創刊物及有溫度的活動，展現人文關懷，除了歷史傳承也發展出城市特色。

教育局長鄭新輝表示，教育局多年持續推動國中小專題探究課程，今日藉由這場全國首創的青年倡議論壇，不僅將課堂上的學習成果延伸轉化為實務行動，養成未來公民解決問題的能力，更兼具延伸學習及深化學習。去年首屆論壇就看到學生有精彩想法，而最重要是對城市的關懷，他也提醒學生不要小看自己一點想法，有可能成為市府政策考量方向。