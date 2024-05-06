雲林7露營區合法 十字關可望6月營運

雲林古坑鄉樟湖十字關露營區去年完工，成為全縣首座公有露營區，開放體驗之初報名秒殺，至今卻未正式營運引發露營族關切；縣府昨表示，已上網招標，若順利可於6月啟用，且縣內現有7處合法露營用地，除十字關，將再盤點口湖鄉海口故事園區等露營場，有望再增3處，讓露營族從山到海都有完善的場地。

縣府盤點統計公、私有露營區包括斗六九九莊園、古坑巴登大莊園、仙地休閒農場、佳南美地露營區、湖光山舍、劍湖山世界、林內逸境生態區，以及尚未開放的十字關露營區。

占地1.3公頃樟湖十字關露營區，設有14座架高式及平面營位平台、浴廁、帳棚式服務站，去年10月底完工開放5梯次體驗。

縣府文觀處指出，除了山區營地，最近盤點口湖鄉椬梧滯洪池、金湖海口故事園區，椬梧滯洪池正由城鄉處編列經費，將整修廁所並把停車場改建為露營場等，預計年底完工；海口故事園區露營區與大海僅一堤之隔，有水管屋、小木屋、沙灘排球場等設施完善，已有民眾口耳相傳來野營，1期整修工程也將完工，將交由口湖公所管理維護。

此外，虎尾建國眷村忠棟今年試辦露營體驗成效極佳，文觀處副處長蘇建蒼說，正規畫招商並申請取得使用許可，未來是否開放露營，則由營運廠商規畫。