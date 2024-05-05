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亞洲錦蛙求偶聲擾民 移除成效有限

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
外來種亞洲錦蛙入侵擴散，分布範圍及數量不斷擴大，大雨過後，嘉義縣市紛紛出現求偶繁殖，叫聲如牛，跟夜鷹一樣擾眠。圖／讀者提供
外來種亞洲錦蛙入侵擴散，分布範圍及數量不斷擴大，大雨過後，嘉義縣市紛紛出現求偶繁殖，叫聲如牛，跟夜鷹一樣擾眠。圖／讀者提供

外來種亞洲錦蛙入侵擴散，分布範圍及數量不斷擴大，大雨過後，嘉義縣市紛紛出現求偶繁殖，叫聲如牛、音量可達70分貝，跟夜鷹一樣擾眠，亞洲錦蛙皮膚會分泌有毒黏液，連蛇類也不敢吃，無天敵，保育人士憂心影響本土蛙類生存空間。林業保育署嘉義分署補助嘉縣市及台南市府移除，很難捕抓，成效有限。

亞洲錦蛙屬底棲性、三棲蛙類，生命力超強，以螞蟻、昆蟲為食，小雨蛙、蟾蜍等蛙類可能受影響，繁殖力強，喜歡躲在土泥裡，會爬樹還會下地、挖洞，鳴聲如牛，皮膚有毒性。

「吵死人了！」嘉縣中埔鄉鹽館村徐姓農民說，大雨後亞洲錦蛙田間出現，數量愈來愈多，一小族群就有7、8隻，叫聲如牛叫，音量達70分貝刺耳，讓人不得安寧，擔心影響生態，政府應比照移除外來種沙氏變色蜥、綠鬣蜥，加速移除。

林保署嘉義分署表示，去年亞洲錦蛙移除成果，嘉縣28隻、嘉市1337隻、台南67隻。嘉大生物資源學系助理教授陳宣汶指出，亞洲錦蛙移除困難，除特定地點公園、水池，住家附近很多會躲藏排水溝，很難捕抓，每年除4、5月午後下雨過後，會大量出現鳴叫求偶，其他季節不太容易發現。

台南 嘉義 排水溝

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