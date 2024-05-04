快訊

微軟Windows 11開始功能表也有惱人廣告！教你手動關閉回歸乾淨

影／高雄SKM Park對面濃煙竄升 資源回收場起火原因不明

台南市安南區預售建案疑營造熱銷假象炒作 遭消保官嚴查

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市地政局前往安南區預售建案調查疑似炒作行為。圖／地政局提供
台南市地政局前往安南區預售建案調查疑似炒作行為。圖／地政局提供

台南市安南區預售建案有熱銷疑似炒作行為，市府地政局會同消保官3日前往聯合稽查，初步尚未發現違法，將進一步追查；地政局表示，依現行規定，紅單嚴禁轉讓，違反者將依規定裁罰15萬至100萬元罰鍰。市府呼籲業者應自律，切勿刻意營造熱銷假象或散布不實資訊，影響交易秩序，共同維護不動產交易安全。

地政局指出，經查該預售建案今年3月1日向地政局申報備查，4月27日開始簽訂購屋預約單，5月3日開始正式簽約，經抽查部分預約單，尚無違反平均地權條例規定，其餘部分由地政局全數攜回並持續追蹤。

地政局長陳淑美表示，建案不可對外營造銷售熱絡假象，銷售方式不可違規銷售影響市場交易秩序等不動產炒作情事，地政局將持續查證，如有違反平均地權條例者，將依規定辦理後續裁處作業。

地政局提醒，按平均地權條例新制規定，自2023年7月1日起，預售屋買賣契約禁止轉讓予第三人，除有特殊情形外，轉讓契約將依規定裁處50萬至300萬元罰鍰。

自平均地權條例新制施行至今已近1年，台南市不動產交易今年第1季統計分析相較前季，土地、建物交易量皆出現較顯著的縮減，市長黃偉哲表示，不動產炒作的行為應嚴加禁止，並指示地政局，如有違規並查證屬實，即依規定辦理，絕不寬貸，以杜絕不動產投機炒作。

台南市地政局前往安南區預售建案調查疑似炒作行為。圖／地政局提供
台南市地政局前往安南區預售建案調查疑似炒作行為。圖／地政局提供
台南市地政局前往安南區預售建案調查疑似炒作行為。圖／地政局提供
台南市地政局前往安南區預售建案調查疑似炒作行為。圖／地政局提供

台南 消保官 黃偉哲

延伸閱讀

閎康加碼投資日本北海道第三實驗室 4億日圓取得不動產

掛燙機方便種類多元 新北消保官抽查15款有7款不合格

南市啟動尾氣遙測抓高汙染車 柴油車非法改裝無法躲

漢來海港巨蛋店停業4天今復業 議員促消保官主動協助消費者

相關新聞

台南市安南區預售建案疑營造熱銷假象炒作 遭消保官嚴查

台南市安南區預售建案有熱銷疑似炒作行為，市府地政局會同消保官3日前往聯合稽查，初步尚未發現違法，將進一步追查；地政局表示...

交棒姪兒戴榮吉做公益不間斷 北台南家扶換掉17年老車

上市公司康那香前董事長戴榮吉在20008年成立戴竹基金會，長期幫助家扶基金會的弱勢兒少，一做就是16年，去年他退休將公司...

台南產地直送鮮蚵北上行銷 現場秀料理達人教怎麼吃

現在正是南市鮮蚵產季，為推廣產地直送好味道，南市區漁會4日、5日2天，在台北希望廣場舉辦台南蚵品牌標章行銷活動，除了有模...

高齡駕駛未獲換照通知 老人團體：高齡者延壽不必強制換照

高齡者認知能力下降，開車肇事率高，為維護交通安全，滿75歲駕駛人高齡換照政策2017年7月1日實施，警方發現部分符合換照...

猴害嚴重擋不住啃食 雲林最快明年出現竹林衰敗死亡

近年台灣獼猴對農作物危害愈加嚴重，電圍網、驅猴人成效有限，雲林縣古坑鄉山區竹林保留的母竹嫩筍今年遭獼猴大面積啃食，部分竹...

高齡駕駛未獲換照通知成漏網之魚恐釀事故死傷 監理站2招加強宣導

高齡者認知能力下降，開車肇事率高，為維護交通安全，滿75歲駕駛人高齡換照政策2017年7月1日實施，至今6年多，嘉義市警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。