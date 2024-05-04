台南市安南區預售建案疑營造熱銷假象炒作 遭消保官嚴查
台南市安南區預售建案有熱銷疑似炒作行為，市府地政局會同消保官3日前往聯合稽查，初步尚未發現違法，將進一步追查；地政局表示，依現行規定，紅單嚴禁轉讓，違反者將依規定裁罰15萬至100萬元罰鍰。市府呼籲業者應自律，切勿刻意營造熱銷假象或散布不實資訊，影響交易秩序，共同維護不動產交易安全。
地政局指出，經查該預售建案今年3月1日向地政局申報備查，4月27日開始簽訂購屋預約單，5月3日開始正式簽約，經抽查部分預約單，尚無違反平均地權條例規定，其餘部分由地政局全數攜回並持續追蹤。
地政局長陳淑美表示，建案不可對外營造銷售熱絡假象，銷售方式不可違規銷售影響市場交易秩序等不動產炒作情事，地政局將持續查證，如有違反平均地權條例者，將依規定辦理後續裁處作業。
地政局提醒，按平均地權條例新制規定，自2023年7月1日起，預售屋買賣契約禁止轉讓予第三人，除有特殊情形外，轉讓契約將依規定裁處50萬至300萬元罰鍰。
自平均地權條例新制施行至今已近1年，台南市不動產交易今年第1季統計分析相較前季，土地、建物交易量皆出現較顯著的縮減，市長黃偉哲表示，不動產炒作的行為應嚴加禁止，並指示地政局，如有違規並查證屬實，即依規定辦理，絕不寬貸，以杜絕不動產投機炒作。
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