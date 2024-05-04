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影／登革熱本土病例創新高台南例外 黃偉哲：提早因應

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
登革熱本土病例創新高台南例外，市長黃偉哲說，因為台南提早因應。記者周宗禎／攝影
登革熱本土病例創新高台南例外，市長黃偉哲說，因為台南提早因應。記者周宗禎／攝影

登革熱今年本土病例數創8年新高，累計已近200本土病例。不過去年最嚴重災區台南市到目前都沒有本土病例，只有少量境外移入個案。市長黃偉哲上午參加登革熱防治宣導受訪表示，台南市今年提早提早因應、顯示防治效果較好，等到本土病例出現通常應變就很困難，很容易來不及防治疫情蔓延。

黃偉哲說，今年台南市不等本土病例出現，早在4月1日就動員各地民眾與志工加強防治，並宣導民眾清除孳生源。4月中市政府就成立登革熱應變中心，個別要求各區區長、拜託各里里長投入防治登革熱孳生源。

黃偉哲說，4、5月開始就進入汛期，尤其4月底台灣各地開始下大雨，其實就預告了今年登革熱防治戰要提前開打，去年台南第一例本土案例是6月12日，市府今年提早因應防治。要提醒大家防治登革熱沒有什麼秘訣，就是清除各種積水容器與孳生源。

黃偉哲參加在永康多功能活動中心舉辦的「雨後清潔日孳清總動員」，之後到附近社區察看屋頂排水管與地下排水溝。

登革熱本土病例創新高台南例外，市長黃偉哲說，因為台南提早因應。記者周宗禎／攝影
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登革熱本土病例創新高台南例外，市長黃偉哲說，因為台南提早因應。記者周宗禎／攝影
登革熱本土病例創新高台南例外，市長黃偉哲說，因為台南提早因應。記者周宗禎／攝影
登革熱本土病例創新高台南例外，市長黃偉哲說，因為台南提早因應。記者周宗禎／攝影
登革熱本土病例創新高台南例外，市長黃偉哲說，因為台南提早因應。記者周宗禎／攝影

台南 登革熱 黃偉哲

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