嘉義縣民雄表藝中心戶外園區燈光 獲德國設計獎首獎

嘉義縣府與照明設計師袁宗南聯手打造民雄表演藝術中心裝置景觀燈光，照明成功突顯建築氛圍，並保留建築和荷花池散發的寧靜氛圍，獲2024德國設計獎照明設計類首獎殊榮。

嘉義縣府今天發布新聞稿表示，2021年縣府爭取到文化部補助新台幣1350萬元，與袁宗南合作重新打造民雄表藝中心6.6公頃園區的景觀燈光系統，營造舒適的戶外休憩環境，提供在地民眾夜晚活動空間。

縣府指出，表藝中心裝置景觀燈光近日獲2024德國設計獎（German Design Award）照明設計類（LightingDesign）首獎殊榮，獲獎原因是園區的照明成功突顯建築氛圍，同時保留建築群落和荷花池散發的寧靜氛圍。

袁宗南表示，設計理念藉由整體的光環境營造，以暖白光及琥珀光襯托出紅瓦磚牆的建築調性，不論瞭望或走近都能一眼瞧見表藝中心深具特色的傳統建築風格。

縣府指出，德國設計獎（German Design Award）由德國聯邦政府主辦，為德國官方認可獎項，也是德國設計界最高榮譽，旨在鼓勵設計卓越的作品，藉此刺激及推廣更多優質設計理念。大賽評比標準十分嚴苛，在國際設計界中有「設計獎項中的設計獎」之稱。