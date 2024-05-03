虎尾科大進軍無人機產業園區 斥資5千萬打造先進實驗室

國立虎尾科技大學執行教育部無人機產業人才及技術培育基地計畫，在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心斥資5000萬元，打造尖端無人機先進設備實驗室，今天揭牌首次展示全台灣最大的無人機風洞等設備，是全台首間插旗產業園區的學校，產學合作將培育更多人才。

虎科大校長張信良說，校方斥資5000萬元打造「尖端無人機先進設備實驗室」，實驗室擁有設計、製造、檢測、驗證完整場域，以及全台最大的無人機風洞設備，產業技術應用含括國防及國土巡檢、賑災救助、物流運輸、智慧載具等，將著重培育人才及研發技術。

教育部次長劉孟奇說，虎科大獲教育部補助9000萬元，基地計畫跨域攜手民航局、中科院航空所、無人機協會和夥伴學校，開辦「無人機技術跨域專長學程」，也對在職人才規畫模組課程，依專業提供無人機設計製造、操作實務、autopilot與AI、資料分析與應用等訓練。

雷虎科技董事長陳冠如表示，虎科大執行基地計畫以來，匯聚官產學研發展無人機技術量能和核心研發技術，雷虎科技將與虎科大成立「雷虎-虎科大聯合研發中心」，投入3000萬推動中大型無人機研發製造，為期5年盼加強產學合作密切關係。