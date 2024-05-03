快訊

土城驚傳停車場凶殺命案 男剛出獄陳屍賓士車內、身上有多處外傷

痛斥姊夫犯法可恥！余祥銓再爆「連烤肉錢都伸手要」 憂余苑綺千萬遺產何去何從

後悔讓余苑綺出嫁！余天怒女婿淪車手「急尋外孫」：已2天沒上學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

虎尾科大進軍無人機產業園區 斥資5千萬打造先進實驗室

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
國立虎尾科技大學在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心斥資5000萬元，打造尖端無人機先進設備實驗室今天揭牌。記者黃于凡／攝影
國立虎尾科技大學在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心斥資5000萬元，打造尖端無人機先進設備實驗室今天揭牌。記者黃于凡／攝影

國立虎尾科技大學執行教育部無人機產業人才及技術培育基地計畫，在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心斥資5000萬元，打造尖端無人機先進設備實驗室，今天揭牌首次展示全台灣最大的無人機風洞等設備，是全台首間插旗產業園區的學校，產學合作將培育更多人才。

虎科大校長張信良說，校方斥資5000萬元打造「尖端無人機先進設備實驗室」，實驗室擁有設計、製造、檢測、驗證完整場域，以及全台最大的無人機風洞設備，產業技術應用含括國防及國土巡檢、賑災救助、物流運輸、智慧載具等，將著重培育人才及研發技術。

教育部次長劉孟奇說，虎科大獲教育部補助9000萬元，基地計畫跨域攜手民航局、中科院航空所、無人機協會和夥伴學校，開辦「無人機技術跨域專長學程」，也對在職人才規畫模組課程，依專業提供無人機設計製造、操作實務、autopilot與AI、資料分析與應用等訓練。

雷虎科技董事長陳冠如表示，虎科大執行基地計畫以來，匯聚官產學研發展無人機技術量能和核心研發技術，雷虎科技將與虎科大成立「雷虎-虎科大聯合研發中心」，投入3000萬推動中大型無人機研發製造，為期5年盼加強產學合作密切關係。

校方表示，「無人機先進設備實驗室」串聯研發流程和技術服務，包括無人機製造類產線、系統功能與性能檢測、智慧技術研發與整合應用，以及飛行模擬和考照訓練，迄今已培育專業人才超過80人，未來應能在這模式下，每年培育更多無人機專業人才。

國立虎尾科技大學打造尖端無人機先進設備實驗室，今天揭牌首次展示全台灣最大的無人機風洞等設備。記者黃于凡／攝影
國立虎尾科技大學打造尖端無人機先進設備實驗室，今天揭牌首次展示全台灣最大的無人機風洞等設備。記者黃于凡／攝影
國立虎尾科技大學在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心斥資5000萬元，打造尖端無人機先進設備實驗室今天揭牌。記者黃于凡／攝影
國立虎尾科技大學在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心斥資5000萬元，打造尖端無人機先進設備實驗室今天揭牌。記者黃于凡／攝影
國立虎尾科技大學打造尖端無人機先進設備實驗室，今天揭牌首次展示全台灣最大的無人機風洞等設備。記者黃于凡／攝影
國立虎尾科技大學打造尖端無人機先進設備實驗室，今天揭牌首次展示全台灣最大的無人機風洞等設備。記者黃于凡／攝影
國立虎尾科技大學在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心斥資5000萬元，打造尖端無人機先進設備實驗室今天揭牌。記者黃于凡／攝影
國立虎尾科技大學在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心斥資5000萬元，打造尖端無人機先進設備實驗室今天揭牌。記者黃于凡／攝影
國立虎尾科技大學打造尖端無人機先進設備實驗室，今天揭牌首次展示全台灣最大的無人機風洞等設備。記者黃于凡／攝影
國立虎尾科技大學打造尖端無人機先進設備實驗室，今天揭牌首次展示全台灣最大的無人機風洞等設備。記者黃于凡／攝影
國立虎尾科技大學在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心打造尖端無人機先進設備實驗室，今天揭牌由學生展示無人機噴藥技術。記者黃于凡／攝影
國立虎尾科技大學在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心打造尖端無人機先進設備實驗室，今天揭牌由學生展示無人機噴藥技術。記者黃于凡／攝影
國立虎尾科技大學在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心斥資5000萬元，打造尖端無人機先進設備實驗室今天揭牌。記者黃于凡／攝影
國立虎尾科技大學在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心斥資5000萬元，打造尖端無人機先進設備實驗室今天揭牌。記者黃于凡／攝影

教育部 民航局

延伸閱讀

2024澎湖國際海上花火節開幕 首日吸引逾1萬6000人朝聖

澎湖國際海上花火節開幕 璀璨之夜引爆人潮

Hello Kitty 50週年歡慶聯名 7月到台東參加 「臺灣國際熱氣球嘉年華」

失蹤逾一周！高雄老翁爬小崗山失聯 啟動無人機助搜救

相關新聞

虎尾科大進軍無人機產業園區 斥資5千萬打造先進實驗室

國立虎尾科技大學執行教育部無人機產業人才及技術培育基地計畫，在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心斥資5000萬元，打造...

嘉市首創長照互助喘息服務布點全國最多 今宣布加碼鼓勵措施

嘉市為減輕家庭照顧者負擔，去年試辦「互助喘息創新服務」，讓有長照需求民眾透過互助、輪流照顧長輩得到休息，今年擴大增設2處...

台南安平新地標漁港跨港⼤橋多次流標今動⼟ 3年後完⼯

台南安平新地標、跨港⼤橋今天動⼟，全長約1010公尺跨越安平漁港預計3年後完⼯。市府預期將完善「安平港歷史風貌園區」運輸...

台南捷運藍線「兵仔市站」消失？ 交通局澄清：是2站合併

台南捷運第1期藍線綜合規畫獲交通部審查通過，環評也在日前通過，第1期藍線是台南市進度最快首條可動工的捷運計畫，預計202...

台南工地造成鄰房傾斜撤離11戶 市府依法開罰

台南市北區北華街某處建築工地造成鄰房傾斜，已緊急撤離11戶，市府勒令停工，依法開罰，每天監控，避免災害擴大

台南這條路太常壞 居民怨修路「治標不治本」盼解方

台南市將軍區馬沙溝聚落南側聯外道路，被居民發現近日鋒面雨後，竟然出現裂痕，且範圍越來越大，目前僅剩一邊車道可以通行，民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。