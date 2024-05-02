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嘉市東門町1923再現風華首展 認識嘉義史學

中央社／ 嘉義市2日電

嘉義市東門派出所文化基地（東門町1923）今天開幕，文化局首檔展覽嘉義文學家「臥雲吟草文學紀念特展」也拉開序幕；市長黃敏惠說，展覽讓人對台灣、嘉義史學有進一步認識。

黃敏惠致詞表示，日前參訪歐洲，當地對文化建築的保存與再生令人印象深刻，也證明嘉義市推動歷史建築的保存、再生方向正確。即日起，嘉義市又添一座保有木都風情的建築，同時也展現文化底韻的文化基地，期待青年發揮設計力及策展力，展現嘉義市豐富人文。

黃敏惠指出，東門派出所歷經7年修繕、再現風華。特別感謝林臥雲後人的支持，相信首檔展覽會讓人對台灣、嘉義史學有進一步認識。

嘉義市文化局長盧怡君表示，東門派出所除了有歷史意涵，與執行團隊推出地方品牌「東門町1923」，連結地方文化歷史、物產或觀光景點等地方資源，同時推廣具地方特色觀光旅遊行程，吸引國內外觀光客到訪。

文化局表示，東門派出所興建於西元1923年，1930年因地震倒塌後重建為現在規模，1987年廢止，1996年曾作為里辦公室，2000年歸還警察局，2010年登錄為歷史建築。2017年底啟動修復工程時，挖掘到清代龍王廟遺跡而停工，歷經修繕，轉型成融合歷史與現代的文化基地。

文化局指出，東門派出所文化基地開幕首展，以嘉義儒醫林臥雲的詩書作品為核心，林臥雲生平橫跨清代、日治至民國，除了當時是台籍西醫外，也擅長詩書畫、善繪竹松，且好蘭藝、圍棋，著有「臥雲吟草初集」、「臥雲吟草續集」，為日治時期嘉義地區古典詩人重要代表。

文化局表示，除了展覽及周邊活動外，後續將舉辦新書分享會及詩作對談、日式花藝體驗，期待讓參觀者能在穿越時空的體驗中，感受到嘉義的時代浪漫和文化深度。

「臥雲吟草文學紀念特展」展覽即日起至8月30日，文化局邀請民眾一起走進新開幕的東門町1923。

嘉義 文化局 歷史建築

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