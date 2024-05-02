台南榮家永康基地完工 已有1500人報名候位中

兼具長照機能的台南榮家永康基地「安養健康園區」今年3月底完工，目前待驗收點交完成後，預計6月底就能開始搬遷，台南市長黃偉哲今日前往視察；台南榮家除提供原榮家住民使用外，不排除對外開放申請，不過目前已有約1500人報名候位，相當搶手。

工務局指出，原位於台南文化中心附近的台南榮家，因屋舍老舊、建築配置及結構等問題，無法符合相關標準，行政院退輔會斥資16.4億，遷建於東區平實重劃區、永康區原網寮北營區等2處，共規畫600床位。

工務局提到，平實基地設有平實養護大樓及失智中心共450床，服務生活無法自理且需他人協助照顧的長者，去年12月已啟用；永康網寮北基地則設有安養健康園區，分成夫妻房和單人房2種房型共150床，提供具生活自理能力的長者申請入住，廳舍今年3月底已完工。

黃偉哲說，台南榮民之家新建工程是退輔會委託市府工務局興建，規畫設計及品質不僅是榮家裡面最好的，不輸一般民間安養機構，且收費非常平民、親民，與鄰近的高雄榮民總醫院台南分院也能達到「醫養合一」，對於空間配置、廳舍設施等，相信會是全台榮家的模範。