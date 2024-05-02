雲林新地標完工 虎尾公安路立體停車場及商場12月營運

雲林第二大都會區虎尾鎮，近年遷入人口攀升，人口總數已破七萬，加上觀光人氣也很旺盛，但卻反而造成公安路等市區要道違規停車亂象頻傳，凸顯停車位供不應求等問題，為解決問題，縣府斥資6億多元新建公安路立體停車場，除畫設346席汽、機車停車格，並設置商場空間，目前知名日系品牌有意進駐，最快可望於12月營運。

虎尾鎮公安路位在鎮內蛋黃區，但停車空間不足，是長年沉痾。縣府向中央申請前瞻計畫，配合多目標使用申請，共投入6億多元興建地上6層、地下1層的立體停車場，設計理念為城市森林，外觀明亮，建築結構新穎、通透，曾獲頒國家卓越建設獎「最佳規畫設計類」金質獎。

縣府交通工務局長汪令堯說，該停車場空間為地上6層、地下1層，2022年動工，現已完工，正在驗收階段，分別提供296席汽車停車格、50席機車停車格，採智慧型停車管理，1、2樓則為商場空間，現階段已完成OT招商作業，由日月亭股分有限公司取得營運權利。