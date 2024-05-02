嘉義首間無人智能麵店開賣 傳統小吃店：人情味無可取代

ＡＩ科技時代，許多餐廳、商店採取「無人化」設計，除自助洗衣、夾娃娃機、蝦皮店到店，近年自助式「無人智能麵店」掀起熱潮，店內除泡麵還有免費配料供客人挑選。嘉義首間連鎖智能麵店上月進駐嘉市區嘉大新民校區附近，24小時營業，宵夜時段生意好，智能麵店進駐搶小吃店家生意；其他店家說，人情味無可替代，不怕競爭。

嘉義第一間無人智能麵店上月20日開幕，如同便利超商24小時營業，店面空間明亮，麵類種多自煮形式，配料區免費加料（泡菜青菜任你挑），付款方式有現金及電子支付，自動櫃員機選產品（結帳），拿取產品打開泡麵置入一次性鋁碗，加入免費配料，放到煮麵機按開始。

「好方便，麵種類多，又有免費配料，隨時可享用，感覺不錯」，顧客消費後表示，六都及大陸、日本都有智能麵，嘉義引進算晚了。林姓老闆說，嘉義吃宵夜地方少，才加盟開店，開幕後晚餐到宵夜人多，有韓國、日本等國泡麵，最多提供45名客人消費，客人年輕人居多。

智能麵店設在嘉大新民校區，吸引大學生消費，面對無人智能麵店搶生意，經營麵食的劉姓商家說，傳統店家人情味無可替代，不怕競爭。嘉義大學企管系教授侯嘉政說，智能麵店因應現代市場需求興起。嘉義引進與都會及日本、大陸相比慢，經營節省人事等成本，搶傳統店家生意，智能麵店是否會有人跟進一窩蜂開店，待觀察，面對競爭，傳統店家要經營出特色差異化。