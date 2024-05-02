雲林虎尾建國眷村牌樓遭撞毀 將緊急修復

雲林虎尾建國眷村是早年的空軍眷村，曾為日治時期神風特攻隊訓練基地，是重要歷史建築聚落，至今仍保有1970年代建村時設置的兩座牌樓，前天凌晨發生車禍，一村牌樓及基座遭撞毀，居民直呼牌樓是眷村子弟重要意象；縣府文化觀光處表示，前天初步會勘後，將啟動緊急修復，也會跟肇事者求償。

建國眷村1970年成立建國里，當時住建國一村甲棟的李國安當選首任里長，現存虎尾建國一村、二村入口的牌樓意象都由他所設。建國一村牌樓基座上一面寫著「快快樂樂出門、平平安安回家」、另面寫著「實踐國民生活規範、發揮毋忘在莒精神」，充滿時代感。

建國眷村營運管理中心執行長劉志謙說，前天凌晨1點多，1輛汽車從芒果大道經光復路往建國一村方向，與對向機車發生擦撞，汽車因此撞上一村牌樓，造成牌樓斷裂、基座損壞。

劉志謙說，建國一村、二村的牌樓，當年興建的花磚與基座都保存至今未更動，因該牌樓屬第一類保存維護層級的設施，依據資法規定6個月內要完成修復，已啟動文化資產搶修通報。

虎尾建國眷村再造發展協會總幹事魯紜湘說，出生眷村的子弟每當回家看到牌樓，就代表回家了，是很重要的意象，牌樓挺過這麼多次大地震屹立不搖，沒想到竟因車禍被撞斷。