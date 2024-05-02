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嘉市里活動中心、公托少 市府提解方

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市議員王浩（右）質詢市府民政處長林家緯。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員王浩（右）質詢市府民政處長林家緯。記者魯永明／翻攝

嘉義市84里僅10多個活動中心，有議員昨質詢指比相鄰的雲林、嘉縣、台南都少，另，公托數量不足，家長須排隊抽籤感到困擾。對此，市府民政處、社會處表示，活動中心少主因是用地問題，會爭取撥用公有地；至於公托問題，社會處答詢，採多元托育方法，滿足家長需求。

民政處、社會處昨在議會定期會工作報告，議員王浩質詢說，嘉市人口密度全國排前3名，但里活動中心跟不上人口密度，現有的大多分布在外環道，市中心例如長榮聯合里7個里都沒1個活動中心，很多市民反映須向寺廟、民間借場地付租金，不符1里1活動中心趨勢，建議利用鐵路高架化後的陸橋下土地建活動中心。

社會處長李思賢答詢說，還無足夠活動中心時，社區須做共餐等服務，會編預算補助，減輕辦活動負擔，當府內盤點空暇場館也會極力爭取撥用。民政處長林家緯說，過去省府大量補助蓋活動中心、集會所等，目前活動中心不足主因是用地取得，須先找到公有地。

議員郭定緯質詢說，市區4間公托招收128人，僅1成新生兒能就讀，200多名家長排隊抽籤，抽中比中樂透還開心；李思賢說，公私托10家可收托463人，送公托有條件限制，因應家長需求，採保母、增加布建準公托、公托解決，也與大學幼教系合作增加托育人員培訓。

托育 樂透 議員

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