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阿里山山葵復育成功 首批種4萬株

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣府輔導阿里山山葵溫室種植，首批種植4萬株。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣府輔導阿里山山葵溫室種植，首批種植4萬株。圖／嘉義縣政府提供

嘉義阿里山山葵早期種在海拔2千公尺以上的國有林地，土地被收回後逐漸消失，有葵農近年引進日本品種交叉配種，在中低海拔成功復育，縣府輔導興建溫室，首批種4萬株山葵。有議員建議納入林下經濟作物開放品項；縣府表示，種山葵會影響水土保持，以溫室與環境共存。

縣長翁章梁說，山葵從種植到上餐桌至少得花2年時間，中低海拔不具備山葵所需低溫條件，目前復育狀況良好，盼推廣到部落內不涉及危害水土保持的地方，讓山葵繼續成為阿里山象徵。

議員何子凡認為，阿里山的山葵除了在原住民聚落推動復育外，也應盡速推動納入林下經濟作物的開放品項，有效管理及總量管制，讓山區農民增加生計收入。

農業處表示，去年發起阿里山部落山葵產業栽種聚落亮點發展計畫，將費時4年、斥資2000萬元復育阿里山山葵，興建2座山葵智能設施溫室、1座山葵簡易強固型溫室，也辦理教育訓練、生產履歷標章課程，成立有限責任嘉義縣阿里山原住民山葵生產合作社。

合作社理事主席安淑美說，從最深山的里佳部落、特富野部落開始發苗讓班員栽種，目前社員共種植4萬株山葵，面積約6分地，今年估計會增加到5.5萬株，面積約7分地，同時開發1千公尺左右山坡地做高密度植種技術。

嘉義 國有林地 山葵 復育 翁章梁 阿里山

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