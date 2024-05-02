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說走就走 台南-澎湖麗娜輪突停駛

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
往來台南安平與澎湖的麗娜輪3月突然停駛。圖為2021年首航情形。本報資料照片
往來台南安平與澎湖的麗娜輪3月突然停駛。圖為2021年首航情形。本報資料照片

台南安平往來澎湖的麗娜輪3月無預警停航，多名議員昨質詢批市府幫解決上船的無障礙設施及協助行銷，結果「要來就來要走就走」，歡迎企業來台南賺觀光財，但要求市府訂永續營運的約定，另外台南機場國際航班也幾乎停擺，要努力增定期航班。市府表示，正洽談國際線包機，有結果就會公布。

麗娜輪2021年4月啟航，曾因新冠肺炎疫情、天候斷斷續續行駛。觀旅局在議會業務報告，議員李啟維說，3月初接獲鄉親陳情指麗娜輪已停駛，台南有很多澎湖鄉親，麗娜輪除提供觀光乘客外，還提供兩地貨運服務，停航消息讓人扼腕。

議員王家貞說，台南這幾年吸引其他城市及國際旅客人數逐年增加，但台南鄉親出外旅行的交通工具卻很不方便，例如麗娜輪可直接從安平港上船到澎湖，市府也協助業者解決無障礙設施，讓身障朋友可以方便上下船，但業者說走就走令鄉親很失望，且台南機場國際航線也幾乎停擺，台南人喜愛去日本或越南等地觀光，市府要更努力爭取定期航班，讓台南人到外地旅遊更方便。

觀旅局長林國華說，麗娜輪營運約3年，市府投注資源協助解決碼頭無障礙的設施，結果說不開就不開，也覺得蠻可惜的，事後查證才知道麗娜輪早就賣給希臘，只做「打帶跑」的短期營運，未來會請中央協助了解航商的財務狀況，並確認開航是永續或只是短線。

台南機場部分，林國華說，目前力推泰國清邁包機直航，採取「雙方送客」模式，另洽談南韓釜山及日本仙台包機直航，成熟就會公布，而越南胡志明市航線是因越捷航空調回20架空中巴士維修，才抽走台南的航線，停駛前還有75%運量，也有機會復航。

南機場 台南 麗娜輪

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