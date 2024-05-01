正統鹿耳門聖母廟慶媽祖生 香醮斗米、首燈回饋信眾

今農曆3月23日為媽祖誕辰，也是俗稱「媽祖生」，台南安南區正統鹿耳門聖母廟舉辦「鹿耳門媽壽誕華會」，除與信眾分享壽桃、壽麵外，因3年1科「土城香」順利圓滿，今年也首度贈送600份鹿耳門媽絲巾、500份平安米等及108盞平安首燈，吸引許多信眾大排長龍，一起為媽祖慶生。

聖母廟表示，活動前廟方人員先在媽祖殿進行「壽誕祀宴」，祭典儀式莊嚴隆重，由主委王增榮率領貴賓及信眾獻花、獻禮、焚呈祝文、三跪九叩等，全程遵循古禮敬拜，隨後開始發放壽桃、壽麵等禮品。

廟方提到，今年適逢3年1科土城香，並製作甲辰科限定鹿耳門媽絲巾，活動順利圓滿後，今也特再發放600份鹿耳門媽絲巾，依舊受到信眾喜愛；500份「禮斗白米」則是土城香醮典放置在「禮斗」內的白米，可與家中米糧同煮，分享與信眾吃平安。

此外，廟方今年首度將懸掛在醮壇內的「平安首燈」，釋出108盞，讓信徒可以求緣金求請首燈回家宅，且無需再繳回廟方，古色古香的燈籠，吸引不少信眾排隊求請。