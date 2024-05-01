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正統鹿耳門聖母廟慶媽祖生 香醮斗米、首燈回饋信眾

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
農曆3月23日為媽祖誕辰，也是俗稱「媽祖生」，台南安南區正統鹿耳門聖母廟今舉辦「鹿耳門媽壽誕華會」，與信眾分享壽桃、壽麵。圖／廟方提供
農曆3月23日為媽祖誕辰，也是俗稱「媽祖生」，台南安南區正統鹿耳門聖母廟今舉辦「鹿耳門媽壽誕華會」，與信眾分享壽桃、壽麵。圖／廟方提供

今農曆3月23日為媽祖誕辰，也是俗稱「媽祖生」，台南安南區正統鹿耳門聖母廟舉辦「鹿耳門媽壽誕華會」，除與信眾分享壽桃、壽麵外，因3年1科「土城香」順利圓滿，今年也首度贈送600份鹿耳門媽絲巾、500份平安米等及108盞平安首燈，吸引許多信眾大排長龍，一起為媽祖慶生。

聖母廟表示，活動前廟方人員先在媽祖殿進行「壽誕祀宴」，祭典儀式莊嚴隆重，由主委王增榮率領貴賓及信眾獻花、獻禮、焚呈祝文、三跪九叩等，全程遵循古禮敬拜，隨後開始發放壽桃、壽麵等禮品。

廟方提到，今年適逢3年1科土城香，並製作甲辰科限定鹿耳門媽絲巾，活動順利圓滿後，今也特再發放600份鹿耳門媽絲巾，依舊受到信眾喜愛；500份「禮斗白米」則是土城香醮典放置在「禮斗」內的白米，可與家中米糧同煮，分享與信眾吃平安。

此外，廟方今年首度將懸掛在醮壇內的「平安首燈」，釋出108盞，讓信徒可以求緣金求請首燈回家宅，且無需再繳回廟方，古色古香的燈籠，吸引不少信眾排隊求請。

聖母廟主委王增榮也說，今年難得能將香醮福份回饋分享給信眾，許多信徒也將對媽祖的心意，以「捐油米」的方式為媽祖賀壽，捐1份油米可幫助1戶弱勢家庭白米、醬油、沙拉油，把祝福化作大愛，而適逢母親節即將來臨，因此，廟方也準備500朵康乃馨與壽桃回饋捐贈的信眾，讓善與愛能夠無限循環。

農曆3月23日為媽祖誕辰，也是俗稱「媽祖生」，台南安南區正統鹿耳門聖母廟今年也適逢3年1科「土城香」，今除舉辦「鹿耳門媽壽誕華會」外，也準備600份鹿耳門媽絲巾、500份平安米等及108盞平安首燈回饋信眾，吸引許多信眾大排長龍，一起為媽祖慶生。圖／廟方提供
農曆3月23日為媽祖誕辰，也是俗稱「媽祖生」，台南安南區正統鹿耳門聖母廟今年也適逢3年1科「土城香」，今除舉辦「鹿耳門媽壽誕華會」外，也準備600份鹿耳門媽絲巾、500份平安米等及108盞平安首燈回饋信眾，吸引許多信眾大排長龍，一起為媽祖慶生。圖／廟方提供

媽祖 弱勢家庭 貴賓

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