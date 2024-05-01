鋒面來臨大雨落不停 台南安南突現8米天坑嚇壞用路人

近期鋒面來臨各地雨勢不斷，台南市安南區城西街二段一處牌樓前昨晚道路卻突發生塌陷，造成路面上出現一個約寬8米的天坑，用路人嚇得趕緊通報，當地里長及市議員郭信良也趕抵現場查看，並要求市府相關單位盡快搶修；南市水利局指出，現場已完成鋼板及圍籬防護，並預留車道通行，將視天候狀況，預計1周完成搶修。

郭信良指出，接獲里長與里民通報前往現場察看，發現坑洞位在城西街二段路尾，因該處接近竹排港，也是當地主要的排水，道路大面積發生坍塌及掏空，加上近期潮汐落差很大，水流湍急，市府相關單位必須儘快搶修，以免掏空面積持續擴大。

水利局表示，今早已邀集相關單位前往會勘，並動員立即搶修，現場目前已完成鋪設鋼板及圍籬，同時派遣施工機具進駐，因近期天候不穩，將視天候狀況預計1周完成搶修，現場已預留車道通行，民眾通過時需放慢速度，注意行車安全。

水利局指出，經初步分析該處坑洞為魚塭排水取水的公溝過路段頂版，因脆性開裂破壞導致塌陷，且坑洞位置屬於海水感潮區段，長期泡在高鹽分水中，鋼筋容易鏽蝕，同時不排除與近期連續地震有關。