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賴清德一手推動台南市美術館 議員爭取520後改制國家級
台南市美術館是全台第一家行政法人美術館，目前每年市府都要挹注億元加上自籌經費辛苦，恐怕造成營運困難，議員指南美館是準總統賴清德擔任台南市長任內重要政見，且520上任後對南美館必有濃厚感情，目前已經聽到改歸中央營運的聲音，盼爭取台南美術館成為國家近現代美術館，文化局長謝仕淵表示樂觀其成。
市議員陳怡珍今在議會質詢時指出，台南市美術館行銷亮眼，除了前年推出「亞洲的地獄與幽魂」特展引發熱潮，最近又推出和知名精品Gucci合作的時尚藝術展演，並由國寶大師顏振發師傅與台南當地藝術家蔡濰任共同協作，將Gucci Art Wall藝術牆再現台南美術館高達7層樓高的外牆，吸引民眾紛紛前往打卡，成為網紅景點。
陳怡珍表示，台南市美術館2015年12月由時任市長賴清德風光主持動土典禮，也是賴市長任內重要政見，未來520上任總統後必定對南美館有濃厚情感，目前已經聽到改歸中央營運的聲音，台南美術館爭取成為國家近現代美術館，希望透過中央資源挹注，不要讓台南市政府撐得太辛苦，讓美術館更加升級。
文化局長謝仕淵表示，台南美術館涉及城市文化政策定位，是很重要的議題，相關可能方案都在探討中。當然期待中央有更多資源挹注，中央近幾年來持續設立地方美術館，因此不管如何合作，台南市美術館一定是以台南市為名，若要推動成為國立或其他方案都很樂觀其成。
台南市美術館是全台第一家行政法人美術館，興建20億元，中央補助8億元，2018年10月試營運，2019年1月27日正式營運，啟用至今5年半，台南市府每年挹注近億元的營運經費，但不足以因應，仍需自籌財源如舉辦商業性活動等。
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