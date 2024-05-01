南科LM區停車場每小時60元 挨批盤子價

南科LM區因緊鄰南科園區，近年來發展快速，雖然已實施路邊收費停車多年，停車位仍一位難求，近日有私人停車場每小時收費60元，是一般行情2、3倍，不少居民怒批根本是「盤子價」，根本是欺負沒停車位的住戶。

據知，該停車場位於台鐵南科車站旁，目前尚未正式營業，地主在當地有不少土地，闢為停車場委託業者管理，業者說，價位是遵照地主指示，且「自由市場」，希望能尊重市場機制，市府交通局也說，因是民間私人停車場，收費沒有強制力，官員私下也直言價位「有點貴」。

南科LM區大部分位於善化蓮潭里，財政部2021年度南市各里綜合所得稅所得平均數出爐，蓮潭里年平均收入年逾184萬元居南市各冠，「南科效應」明顯，被外界號稱為「南科富人區」，但是當地發展快速且道路寬度不足及停車位有限，沒有停車位車主苦不堪言。

南科LM區前年推動路邊停車收費，見商機龐大，不少私人地主也闢建停車場，每小時收費20至30元不等，這樣的行情多數居民也習慣、接受。

「每小時60元真的很over！」近日台鐵南科車站旁這處約400坪左右的私人停車場，張貼每小時60元，一天最高500元，迅速在當地引發熱議，且當地不少是無殼蝸牛租屋族，看到這樣的數字，感慨「不是每個人都是好野人」，生活感覺更沉重。

在園區上班的林姓工程師直言「停不下去」、「盤子價」，他說，真的有違行情，除非緊急需要逼不得已才會考慮，本身租屋的他說，這真的比台南市區還貴，嚇到吃手手！