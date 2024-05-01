假日化身「志工行善」助弱勢 南市4人獲全國模範勞工

今天是勞動節，台南市有陳宗慶、曹仁豪、郭春湘、張傳吉4人獲選全國模範勞工，其中有陳宗慶和曹仁豪2人是「做工行善團」成員，台南市長黃偉哲今天在臉書貼文，在台南有一群勞工朋友，來自泥水、電氣、木工等各個專業領域，平日辛苦工作，假日則化身為志工，默默的為職災勞工家庭、弱勢家庭修繕房屋，肯定他們在專業領域盡忠職守，並投入公益活動，樂於回饋社會。

4位全國模範勞工事蹟，陳宗慶投入泥水業25年，參加各項培訓加強自身的泥作職能，自2017年起義務參與工會推動的愛心修繕志工服務隊，協助弱勢家庭房屋修繕計畫，至今已服務26場次，利用本身的專業泥作技能來幫助弱勢，樂於回饋社會。

曹仁豪設立室內裝修工程行，2014年起即投身南市木工業職業工會修繕志工行列，參與弱勢家庭房屋修繕計畫，至今已服務35場次；並參加大台南總工會講師訓練課程，開啟斜槓人生，除了自身室內裝修技能外，同時教授電腦簡報、講座分享、木作教學等，將經驗傳承下去。

統一企業郭春湘，以專業技能與知識考取鍋爐監評人員，獲聘為勞動力發展署技能檢定中心委員，也擔任南市安衛家族幹部，透過「大廠帶小廠」方式，推廣落實職業安全衛生管理，提升廠家和勞工安全意識及觀念，降低職場災害風險。

琳得科精密塗工公司張傳吉，曾二度獲得南科優良從業人員、7次獲得公司「內評優良員工」，任職認真負責，積極提出改善措施，協助事業單位降低職災發生率、提升工作環境安全，達成零職災任務，無職災害日數達到4213天，並持續累積中。

黃偉哲表示，全國模範勞工選拔是在各縣市優秀勞工中脫穎而出，南市4位獲選全國模範勞工在職場、社會經濟發展貢獻良多，值得作為職場典範，引領各領域基層勞工精進職能，提升職場文化，讓社會更進步。