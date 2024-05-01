南市新營及善化立體停車場 今獲交部補助3.2億
南市爭取興建立體停車場再傳捷報；交通部長王國材今南下勘查時，同意補助善化LM區及新營區停五立體停車場興建案約3.2億元，王國材也肯定南市府作業「超前部署」，將以前瞻計畫剩餘款支應，預估後年底前先後完工。
上述兩座停車場為平面停車場，計畫闢建為立體停車場，立法院交通委員會上午考察台南地區交通建設，立委林俊憲、王國材等人勘查善化南科LM區立體停車場預定地，南市副市長葉澤山、市議會副議長林志展、市議員沈家鳳等人到場向中央爭取補助。
市府交通局長王銘德簡報時說，LM區停車場面積約5216平方公尺，現為一般平面停車場，有101席小客車、72席機車位，台南市政府計畫闢建為地上4層樓，可容納300輛汽車、230輛機車，1樓部分闢為商舖使用，總經費約5.42億元。
葉澤山說，相關工程市府已先前完成統包作業，加快相關進度，預計今年10月動工，115年2月完工，相關經費已籌措，也盼中央能補助2.14億元。
王銘德也向王國材等人簡報另案新營區停五立體停車場興建案，位於衛生局新營辦公處旁，基地面積2511平方公尺，目前可停放72席輛汽車、31席機車，希望興建為地上4層樓，停車格可提供汽車216輛、機車61輛，總經費4.29億元，希望中央能補助1.76億元，全案預計本月上網招標，在115年第四季完工。
新營區長翁振祥說，當地新東里是新營最大里，設籍人口近8600人，周遭商家機關林立，停車需求高，立體停車場闢建有迫切需要。
善化蓮潭里長陳紫晶也說，LM區緊鄰南科，發展迅速，停車位一位難求，日前立委郭國文林俊憲、副議長林志展多次向市府爭取，終於獲得正面回應，感謝市府及中央重視居民呼聲。
林俊憲說，日前已先向交通部爭取可利用前瞻預算結餘款挹注經費，王國材聽取在場公路局長陳文瑞說明後，肯定南市府在闢建停車場相關業務動作明快、超前部署，是許多縣市的典範，最後同意補助善化及新營該兩座停車場約3.2億元。
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