大數據分析成效顯著！南市交通事故死亡人數下降45%

台南市今年第1季交通事故死亡人數降幅4成，6都排名第一，交通局分析去年起向中央爭取道路交通改善工程，達成初步的成效，但分析事故原多半與不良駕駛與事故風險意識不足有關，呼籲市民遵守交通規則，用路不違規，守護自己也是保護他人。

南市交通局表示，據交通部交通事故統計，今年第1季事故死亡人數33人，相較前年度同期死亡人數60人大幅減少27人，下降45%，同時相較前3年度同期平均值減少20人，下降37.34%。

交通局長王銘德說，市府團隊透過大數據分析深入掌握交通事故特性，在執法、工程與教育宣導多管齊下推動各項改善作為，擴大交通事故防制力道，將持續透過多元管道加強交通安全用路觀念宣導，並落實精準執法。

去年迄今向中央爭取道路交通工程方面共58件，總工程經費逾10億元，包含易肇事路口及校園周邊路口行穿線退縮、行人庇護島、左右轉附加車道、標線補繪設、號誌調整、行人專用號誌建置及放大、非號誌化路口改善、落實交維審查等；

以及車道重新配置、實體人行道建置、設置標線行人行道及通學步道、騎樓整平、路側障礙排除；建置非號誌化路口主動式風險感知警示系統、緊急車輛路口優化號誌等，並針對機車、高齡、側撞主題事故特性專案分析對應工程改善措施，以求對症下藥防制改善，期可營造道路安全用路環境。