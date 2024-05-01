嘉市里活動中心欠缺 公托少家長排隊抽籤 議員促想方案

嘉義市議員王浩、郭定緯上午質詢，分別批里活動中心欠缺、公托少，全市84里僅10多個活動中心，比相鄰雲林、嘉縣及台南少，建議利用鐵路高架陸橋下地點設置；新生兒增加，公托不足家長排隊抽籤；市府民政處長林家緯說，活動中心少主因用地問題；社會處長李思賢表示，採多元托育方法，滿足家長需求。

林家緯、李思賢工作報告後，議員王浩質詢，嘉市人口密度全國排前3名，但里活動中心跟不上人口密度，84里只有10幾里有活動中心，嚴重不足，主要分布外環道外，市區有7、8個里沒有活動中心，甫結束的保安里長補選，候選人政見爭取活動中心。

王浩說，很多市民跟他反應活動中心缺乏，必須向寺廟、民間借場地付租金，嘉市18年才花6千萬元蓋湖子內活動中心，活動中心欠缺是經費、用地還是管理問題？里民與里活動中心比例5.6%，低於嘉縣、雲林、台南1點多，不符1里1活動中心趨勢，建議利用鐵路高架化後的陸橋下土地建活動中心。

李思賢說，活動中心不足，補助里借地點辦活動，爭取撥用公有地；林家緯表示，活動中心不足經費用地都是問題，主因是公有地難覓，過去是由省府補助蓋，湖子內活動中心是用焚化爐回饋金蓋。